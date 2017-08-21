 Стрілець в Утрехті діяв один та з терористичним мотивом - прокуратура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

Стрілець в Утрехті діяв один та з терористичним мотивом - прокуратура

Чоловік, який відкрив вогонь у трамваї в Утрехті, діяв самотужки та з терористичним мотивом, заявила прокуратура Нідерландів. Слідчі очікують психологічний звіт щодо підозрюваного.

Поліція на місці стрілянини в Утрехті

Поліція на місці стрілянини в Утрехті

Підозрюваний у стрілянині в Утрехті, внаслідок якої загинуло троє людей, діяв з терористичним мотивом, заявила у четвер, 21 березня, прокуратура Нідерландів, повідомила агенція dpa. За версією слідства, він діяв самотужки. "Внаслідок розслідування виявлені докази, що він не отримував ніякої допомоги від інших людей під час стрілянини", - йдеться в повідомленні прокуратури. Стрільцю будуть висунуті обвинувачення у вбивстві кількох людей або вбивствах з терористичним мотивом, а також у спробі вбивства та загрозі з терористичним мотивом, передає агенція AP.  

Одночасно прокурор не виключив особистого мотиву нападника "у поєднанні з радикалізацією". Скоро має бути підготовлений психологічний звіт щодо підозрюваного. Чутки щодо особистих мотивів злочину досі не підтверджені. Раніше слідчі повідомляли, що ніяких відносин між нападником та людьми в трамваї не було. Також нідерландська прокуратура раніше повідомила, що в машині, яку зловмисник використав для втечі з місця події, був знайдений лист, який може свідчити про терористичний мотив.

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Після кількох годин розшуків нідерландська поліція затримала уродженця Туреччини, якого підозрюють у стрілянині в Утрехті. ЗМІ повідомляють, що нападник стріляв у свою родичку, але поцілив і в інших людей. (18.03.2019)

Докази, знайдені слідчими в автомобілі підозрюваного, свідчать про ймовірний терористичний мотив нападника в трамваї у нідерландському місті Утрехті. (19.03.2019)

Підозрюваним у відкритті вогню в трамваї в Утрехті є 37-річний громадянин Туреччини Гокмен Т., якого затримали за кілька годин після скоєння нападу. Він постане перед судом 22 березня. Зазвичай такі слуханні проходять за зачиненими дверима.

Наразі невідомо, яку роль відігравав у скоєнні злочину 40-річний мешканець Утрехта, якого поліція затримала 19 березня. Прокуратура виходить з того, що він мав допомогти стрілку тільки після скоєння злочину.

Нагадаємо, що 18 березня зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей - двоє чоловіків-мешканців Утрехта віком 28 та 49 років та 19-річна дівчина з містечка Віанен під Утрехтом. Троє осіб внаслідок стрілянини отримали важкі поранення, ще четверо осіб відбулися незначними травмами, коли вони у паніці вистрибували з трамвая.

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