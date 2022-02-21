Спалювання сміття як джерело енергії: за і проти (03.12.2021)

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як "зелені" інновації для країн, де є проблема зі сміттєзвалищами. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблеми зі сміттям? DW зібрала за і проти спалювання сміття.