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Струм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "струм". Струм -електрична енергія, електричний заряд, що використовуються в народному господарстві та в побуті.

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - Європа у фокусі (відео)

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Гідроелектричні турбіни: більше не потрібні дизельні генератори? (15.02.2022) 15.02.2022

Проточна річка + збірна турбіна = незалежне джерело струму для вашої громади. Це працює 24 години на добу 365 днів на рік. До того ж - безпечно для риб і не спричиняє викидів!

У Японії створили мініГЕС вагою лише 18 кілограмів (21.01.2022) 24.01.2022

Японський винахідник створив мінігенератор, здатний освітлювати цілу вулицю. Він важить лише 18 кг і працює за принципом гідроелектростанції.

Нові технології для зберігання сонячної енергії (20.01.2022) 20.01.2022

Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.
Чи вдасться стримати комунальні тарифи наступного року

Чи вдасться стримати комунальні тарифи наступного року 13.12.2021

У міністерстві економіки України прогнозують подорожчання газу, електрики та опалення, але уряд обіцяє протидіяти цим процесам. Експерти не поділяють цього оптимізму і радять переглянути систему субсидування.
Як спалити сміттєву кризу? (відео)

Як "спалити" сміттєву кризу? (відео) 07.12.2021

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як зелені інновації. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблему сміття на планеті?

Спалювання сміття як джерело енергії: за і проти (03.12.2021)

Спалювання сміття як джерело енергії: за і проти (03.12.2021) 03.12.2021

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як "зелені" інновації для країн, де є проблема зі сміттєзвалищами. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблеми зі сміттям? DW зібрала за і проти спалювання сміття.

Перший у світі безпілотний електричний контейнеровоз (02.12.2021) 02.12.2021

Відео про майбутнє: у Норвегії показали перший у світі повністю електричний та автономний контейнеровоз. Очікування такі: його робота скоротить викиди CO2 та дозволить морякам спокійно спати ночами. Дивіться, як він працює.
В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова

В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова 21.11.2021

Через брак вугілля в Україні не працює чверть енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. РФ не постачає енергетичне вугілля, тому Україні довелось замовляти вугілля в США та Колумбії.

На порозі енергокризи? Наскільки стійкою є енергосистема України

На порозі енергокризи? Наскільки стійкою є енергосистема України 19.11.2021

Успішне проходження осінньо-зимового періоду в Україні опинилося під загрозою. Наскільки серйозною є небезпека віялових відключень електроенергії та які шляхи відвернення кризи існують, розбиралась DW.

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021) 12.11.2021

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео)

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Новий опалювальний сезон: скільки коштуватиме газ і струм для українців (08.10.2021) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм?

Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм? 13.08.2021

Прем'єр України Денис Шмигаль пообіцяв знизити тариф на електроенергію для населення. Але юрособи платитимуть за струм більше, що призведе до зростання цін на харчі та побутові й інші товари, вважають експерти.
Утилізація батарейок та акумуляторів - перспективне джерело цінної сировини

Утилізація батарейок та акумуляторів - перспективне джерело цінної сировини 18.06.2021

У світі дедалі більше вживаних батарей та акумуляторів, і не лише через електромобілі й електровелосипеди. Утім, тільки близько половини з них переробляється, тож потрібні значні інвестиції в потужності з утилізації.
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