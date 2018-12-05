 Страйк Deutsche Bahn: у ФРН не ходять потяги далекого сполучення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Страйк Deutsche Bahn: у ФРН не ходять потяги далекого сполучення

Через страйк Deutsche Bahn у ФРН уранці 10 грудня не ходять потяги далекого сполучення. Співробітники німецької залізниці страйкують через провал переговорів представників профспілки і роботодавця.

Співробітники Deutsche Bahn страйкують

Співробітники Deutsche Bahn страйкують

Співробітники німецької залізниці Deutsche Bahn у понеділок, 10 грудня, вранці проводять чотиригодинний попереджувальний страйк. Як повідомили в залізниці, до 9-ї години ранку за місцевим часом у Німеччині не ходитимуть потяги далекого сполучення.

DW.COM

На облаштування відеоспостереження на вокзалах та у потягах Deutsche Bahn виділяє додатково 10 мільйонів євро. (11.02.2017)

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn почала продавати свої вокзали близько десяти років тому. Сьогодні попит перевищує пропозицію. Кому потрібна така нерухомість? (23.08.2017)

Напередодні профспілка залізничників і співробітників транспорту EVG закликала працівників DB по всій Німеччині припинити роботу 10 грудня з 5 до 9 години ранку. Очікується, що найбільше потягів буде скасовано у федеральних землях Баварія та Північний Рейн-Вестфалія.

Керівництво концерну попередило пасажирів про перебої в залізничному сполученні, яких слід очікувати і в години після закінчення страйку. "Deutsche Bahn зробить все для того, щоб за можливістю мінімізувати наслідки попереджувального страйку для своїх клієнтів", - йдеться в заяві компанії. У випадку скасування поїздки через страйк залізниця повертатиме гроші за проїзд.

Профспілка EVG оголосила страйк після того, як 8 грудня були перервані переговори про нову тарифну угоду. Співробітники залізниці вимагали підвищення зарплат на 7,5 відсотка, але концерн запропонував менше підвищення. У профспілці не погодилися з пропозицією. Своєю чергою залізниця заявила про "абсолютно зайву ескалацію". Компанія закликала профспілку повернутися до переговорів 10 грудня.

Дивитись відео 03:02
Now live
03:02 хв

Досвід німецької залізниці: одна держкомпанія і сотня приватних (11.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Досвід німецької залізниці: одна держкомпанія і сотня приватних (11.04.2017)  

Також за темою

Deutsche Bahn

Працівники німецької залізниці Deutsche Bahn проведуть страйк 09.12.2018

Вранці 10 грудня співробітники німецької залізниці страйкуватимуть через провал переговорів представників профспілки і роботодавця про підвищення зарплат.

Deutschland Flensburg Bahnhof nach Messerangriff in Zug

Атака з ножем у поїзді на півночі Німеччини: нападник застрелений 31.05.2018

Невідомий чоловік напав із ножем на пасажирів у потягу на півночі Німеччини і поранив двох людей. Його застрелила поліцейська, яка була однією з потерпілих під час атаки.

Frankreich Streik gegen Bahnreform

Страйк залізничників у Франції набирає обертів 03.04.2018

Через страйк залізничників кількість потягів у Франції обмежена до мінімуму. Працівники державної залізниці SNCF протестують проти реформи, якою уряд хоче підвищити її конкурентоздатність.

Реклама

Докладно

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (у центрі) очолила ХДС

Меркель залишається канцлеркою

Аннеґрет Крамп-Карренбауер мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль.  

Співробітники Deutsche Bahn страйкують

Працівники німецької залізниці Deutsche Bahn страйкують

Співробітники Deutsche Bahn страйкують через провал переговорів представників профспілки і роботодавця. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  