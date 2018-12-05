Страйк Deutsche Bahn: у ФРН не ходять потяги далекого сполучення

Співробітники німецької залізниці Deutsche Bahn у понеділок, 10 грудня, вранці проводять чотиригодинний попереджувальний страйк. Як повідомили в залізниці, до 9-ї години ранку за місцевим часом у Німеччині не ходитимуть потяги далекого сполучення.

Напередодні профспілка залізничників і співробітників транспорту EVG закликала працівників DB по всій Німеччині припинити роботу 10 грудня з 5 до 9 години ранку. Очікується, що найбільше потягів буде скасовано у федеральних землях Баварія та Північний Рейн-Вестфалія.

Керівництво концерну попередило пасажирів про перебої в залізничному сполученні, яких слід очікувати і в години після закінчення страйку. "Deutsche Bahn зробить все для того, щоб за можливістю мінімізувати наслідки попереджувального страйку для своїх клієнтів", - йдеться в заяві компанії. У випадку скасування поїздки через страйк залізниця повертатиме гроші за проїзд.

Профспілка EVG оголосила страйк після того, як 8 грудня були перервані переговори про нову тарифну угоду. Співробітники залізниці вимагали підвищення зарплат на 7,5 відсотка, але концерн запропонував менше підвищення. У профспілці не погодилися з пропозицією. Своєю чергою залізниця заявила про "абсолютно зайву ескалацію". Компанія закликала профспілку повернутися до переговорів 10 грудня.