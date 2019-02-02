Страйк в аеропорту Гамбурга зачепив тисячі пасажирів

Попереджувальний страйк наземного персоналу в аеропорту німецького Гамбурга в понеділок, 5 лютого, зачепив близько дев'яти тисяч пасажирів. Щонайменше 74 рейси скасували, повідомляє агенція AFP з посиланням на речницю аеропорту. При цьому, за її словами, ситуація залишається "спокійною".

Про проведення страйку з 3.00 ранку понеділка неочікувано увечері напередодні заявила профспілка Verdi. Вона, серед іншого, вимагає підвищення місячної зарплати за тарифом на 275 євро для всіх співробітників наземних служб аеропорту.

Як зазначається, в аеропорту Гамбурга близько тисячі співробітників відповідають, зокрема, за підготовку літаків та багажу до відльоту та прийому, автобусний транспорт та прибирання літаків. За даними речниці аеропорту, залученість співробітників до страйку висока. Страйк триватиме протягом всього дня 4 лютого.

Як зазначається, наразі профспілка Verdi також веде тарифні переговори з аеропортами Дюссельдорфа, Мюнхена, Бремена та Ганновера.

Як повідомлялося, попередній великий страйк в низці німецьких аеропортів відбувся 15 січня. Тоді підвищення тарифів на оплату праці вимагали працівники служб безпеки летовищ.