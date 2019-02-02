 Страйк в аеропорту Гамбурга зачепив тисячі пасажирів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

Страйк в аеропорту Гамбурга зачепив тисячі пасажирів

Тисячі пасажирів зачепив попереджувальний страйк наземного персоналу в аеропорту німецького Гамбурга, який неочікувано напередодні увечері оголосила профспілка Verdi. Скасовано десятки рейсів.

Аеропорт Гамбурга

Аеропорт Гамбурга

Попереджувальний страйк наземного персоналу в аеропорту німецького Гамбурга в понеділок, 5 лютого, зачепив близько дев'яти тисяч пасажирів. Щонайменше 74 рейси скасували, повідомляє агенція AFP з посиланням на речницю аеропорту. При цьому, за її словами, ситуація залишається "спокійною".

Про проведення страйку з 3.00 ранку понеділка неочікувано увечері напередодні заявила профспілка Verdi. Вона, серед іншого, вимагає підвищення місячної зарплати за тарифом на 275 євро для всіх співробітників наземних служб аеропорту.

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Через страйк працівників служб безпеки в аеропортах "Тегель" і "Шенефельд" до летовищ призначення не дістануться пасажири близько 80 ранкових рейсів. (07.01.2019)

Від страйку в аеропортах Німеччини, як очікується, постраждають щонайменше 220 тисяч пасажирів. Профспілки вимагають підвищення зарплатні персоналу, що відповідає за безпеку. (15.01.2019)

Як зазначається, в аеропорту Гамбурга близько тисячі співробітників відповідають, зокрема, за підготовку літаків та багажу до відльоту та прийому, автобусний транспорт та прибирання літаків. За даними речниці аеропорту, залученість співробітників до страйку висока. Страйк триватиме протягом всього дня 4 лютого.

Як зазначається, наразі профспілка Verdi також веде тарифні переговори з аеропортами Дюссельдорфа, Мюнхена, Бремена та Ганновера.

Як повідомлялося, попередній великий страйк в низці німецьких аеропортів відбувся 15 січня. Тоді підвищення тарифів на оплату праці вимагали працівники служб безпеки летовищ.

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