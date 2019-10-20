Страйк бортпровідників Lufthansa: 1300 рейсів скасовано

Авіакомпанія Lufthansa змушена скасувати близько 1300 рейсів, які мали відбутися у 7 і 8 листопада, через запланований на ці дні страйк бортпровідників компанії. Про це у середу, 6 листопада, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Згідно з повідомленням скасування рейсів вплине на близько 180 тисяч пасажирів Lufthansa. Страйк вплине на рейси компанії, що здійснюються з німецьких аеропортів, зокрема й трансконтинентальні перельоти з Франкфурта-на-Майні та Мюнхена. 7 листопада скасовано 700 рейсів, 8 листопада - 600.

Ця кількість рейсів становить менше половини від загальних 3000 польотів, які Lufthansa та її партнери планували здійснити у ці два дні.

Страйк бортпровідників відбудеться, попри юридичні зусилля Lufthansa зупинити його. Так, 6 листопада суд з питань трудового права у Франкфурті-на-Майні відхилив позов компанії із вимогою визнати його протизаконним. Вищий суд скаргу Lufthansa на це рішення відхилив.

Нагадаємо, раніше німецька профспілка Ufo закликала усі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку 7 та 8 листопада. Метою профспілки є підвищення зарплат та покращення умов праці співробітників. На 8 листопада також запланована демонстрація учасників профспілки біля головного офісу Lufthansa.

Авіакомпанія заявила, що засуджує масовий страйк та готує юридичні заходи для того, щоб не допустити його. Ufo і Lufthansa вже майже рік перебувають у стані глибокого конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки як законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.