Сторони конфлікту в Лівії домовилися про перемир'я

Сторони конфлікту в Лівії домовилися про режим припинення вогню. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомило агентство новин dpa з посиланням на місію ООН з підтримки Лівії.

Переговори військової комісії у складі 5+5 проходили в Женеві. Перемир'я повинне допомогти цивільним особам повернутися до своїх домівок. Наступна зустріч військової комісії призначена на березень. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) привітав укладання перемир'я і назвав це важливим кроком на шляху до прогресу.

Відмова від політичних переговорів

Утім, учасники переговорів - Уряду національної згоди і збройних формувань генерала Халіфи Хафтара - заявили, що не братимуть участі в переговорах під егідою ООН, призначених на 26 лютого.

Палата представників - парламент, який підтримує Хафтара - закликала всіх членів делегації покинути Женеву і повернутися до Лівії. Таке рішення було прийняте через "втручання місії ООН у процес вибору переговорників".

Конфлікт у Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включно з більшістю нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року.