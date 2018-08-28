 Стоп-контроль: заборонені подарунки в німецьких школах | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 03.09.2018

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Культура й стиль життя

Стоп-контроль: заборонені подарунки в німецьких школах

Що краще подарувати німецькому вчителю до початку навчального року, а від чого точно варто відмовитися, щоб його чи її не звільнили? На все це у Німеччині є свої правила. DW з'ясовувала.

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Початок навчального року, день народження чи Різдво, - напередодні свят школярі та їхні батьки поспішають привітати вчителів. У Німеччині до подібних "подяк" ставляться досить обережно, адже презент може стати причиною скандалу і навіть звільнення.

Скромний презент?

Мабуть, найгучніший скандал стався в Берліні в 2011 році. В одній зі шкіл району Фрідріхсгайн на знак подяки з нагоди завершення навчального року батьки десятикласників подарували вчительці невелику скульптуру вартістю близько 190 євро і букет квітів за 20 євро. З кожної сім'ї зібрали по 15 євро. На ділі невинний презент для класної керівниці обернувся великим штрафом. Викладачка мусила сплитити чотири тисячі євро за прийняття такого подарунка.

У Берліні без роздумів учителям можна приймати спільні подарунки учнів вартістю до 30 євро

У Берліні без роздумів учителям можна приймати спільні подарунки учнів вартістю до 30 євро

Шкільні вчителі, як і всі працівники бюджетної сфери (німецькою: öffentlicher Dienst. - Ред.), не мають права приймати подарунки, ціна яких перевищує 10 євро. Щоправда, позаяк сфера освіти регулюється земельним, а не федеральним, законодавством, кожна окрема федеральна земля може встановлювати власні норми. Наприклад, у Берліні, який сам по собі є окремою землею, діють суворі правила: сувеніри вартістю більше 30 євро, куплені учнями на зібрані кошти, не заборонені, а ось про подарунки вартістю вище вчителі мають звітувати керівництву школи. Від подарунків, дорожчих за 50 євро, слід радше відмовитися взагалі, в іншому разі потрібна згода відповідального підрозділу земельного міністерства освіти.

У той же час в Північному Рейні - Вестфалії встановлені більш гнучкі правила: дозволено приймати книги для шкільної бібліотеки, власні вироби учнів, канцелярські товари, квіти і шоколадні цукерки. До переліку неприпустимих презентів входять подарункові сертифікати, авіаквитки, надання пільг і безпроцентних позик, запрошення у відпустку, можливість користуватися автомобілем. Навіть трико з логотипом улюбленої футбольної команди або картина для кабінету не потішить викладача.

Межі дозволеного

Крім загальних правил, керівництво школи може запроваджувати і власні обмеження. У деяких гімназіях, наприклад, вчителям можна дарувати подарунки більшої вартості - до 25 євро. У будь-якому разі, матеріальна "подяка" повинна бути доречною, щоб не занепокоїти інших батьків і керівництво навчального закладу.

У Кельні чи Дюссельдорфі свободи у виборі подарунка для вчителя у батьків більше, ніж у столиці Німеччини

У Кельні чи Дюссельдорфі свободи у виборі подарунка для вчителя у батьків більше, ніж у столиці Німеччини

Знаки уваги, надані вчителям у позашкільний час, теж можуть бути сприйняті неоднозначно: підвезти після шкільної екскурсії до будинку або найближчої зупинки вважається нормальним, а ось спільний похід в ресторан може мати неприємні наслідки. Дуже часто класних керівників запрошують на неформальні зустрічі після батьківських зборів. Експерти радять відмовитися від подібних запрошень, адже в барі або кафе обговорюють якість роботи вчителів, успішність дітей, недоліки школи і саму систему освіти. Щоб не дискредитувати себе в такій ситуації, слід уникати подібних заходів. Якщо батьки хочуть допомогти школі великою грошовою сумою, краще дізнатися у директора, чи доречне таке пожертвування.

Ідеальний знак подяки з нагоди початку навчального року або закінчення школи - пікнік на подвір'ї навчального закладу. Викладачі беруть на себе організацію заходу, діти дарують саморобні листівки та сувеніри, батьки приносять готові ласощі і смажать сосиски, овочі чи м'ясо на грилі. Такий подарунок точно запам'ятається вчителю і потішить усіх гостей свята.

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