 Столтенберг пояснив, як НАТО відреагує на російські крилаті ракети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2020

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Новини

Столтенберг пояснив, як НАТО відреагує на російські крилаті ракети

НАТО не планує розміщувати в Європі нові ракети у відповідь на російські 9М729. Проте Альянс розвиватиме системи протиракетної оборони та здійснить інші заходи, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

НАТО планує відреагувати в 2020 році на розміщення Росією ракет 9М729 (за класифікацією НАТО SSC-8) комлексом заходів. Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю інформагентству dpa. Інтерв'ю опубліковане в понеділок, 13 січня.

"Що стосується ракет 9М729, то ми (у відповідь. - Ред.) будемо працювати над системами протиповітряної та протиракетної оборони, над звичайним озброєнням, над підвищенням бойової готовності та збільшенням часу раннього попередження", - заявив він. За словами генсека Альянсу, країни НАТО вже узгодили відповідні заходи.

DW.COM

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Після припинення дії ракетного договору між Росією та США Північноатлантичний альянс не планує розміщувати у Європі нові ядерні ракети. США та Росія обвинувачують один одного у провалі угоди. (02.08.2019)

Столтенберг ще раз підкреслив, що розміщення 9М729 є порушенням умов Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). "Це (розміщення. - Ред.) - частина російської стратегії з інвестування в сучасні потужності - зокрема в сучасну ядерну зброю", - зазначив генсек Альянсу. За його словами, НАТО не планує відповідати Росії розміщенням нових ракет наземного базування у Європі.

США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729. У Москві ж стверджували, що це не є порушенням угоди. У грудні 2018 року США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729.

Оскільки цього не відбулося, тому на початку лютого минулого року Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД, в 2 серпня минулого року договір офіційно втратив чинність. 

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