 Столтенберг заявляє про непередбачувану ситуацію в світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

Столтенберг заявляє про непередбачувану ситуацію в світі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає ситуацію в світі непередбачуваною і виступає за діалог з Росією. Водночас він застерігає, що Заходу "не можна бути наївним".

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінює сьогоднішню ситуацію в світі як непередбачувану. "Сьогодні дуже високий ризик непередбачуваності. На відміну від часів "холодної війни" сьогодні ми не можемо сконцентруватися на одній чіткій загрозі", - заявив Столтенберг в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, що було опубліковане у вівторок, 6 листопада.

DW.COM

Найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО мають запобігти конфлікту, а не спровокувати його, заявив Єнс Столтенберг. Альянс також стежитиме за ракетними випробуваннями, які вирішила провести Росія. (30.10.2018)

У НАТО не хочуть "нової гонки озброєнь", але поведінку Росії вважають загрозою і викликом, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Країни-члени НАТО планують обговорити ситуацію навколо Договору про РСМД. (24.10.2018)

За його словами, раніше градус напруги був вищий, проте ситуація була прогнозованою. Тепер же ситуація докорінно змінилася, і НАТО стикається зі значно складнішими викликами - від агресивної поведінки Росії до кібератак, тероризму та пропагандистських атак на західні демократії.

Утім, Столтенберг висловився за діалог з Росією. При цьому, однак, Заходу "не можна бути наївним", а треба "триматися згуртовано перед Москвою". Кілька днів тому генеральний секретар НАТО закликав Росію виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Тоді він заявив, що Альянс не хоче нової "холодної війни" та гонки озброєнь.

Тим часом 6 листопада стало відомо про те, що Єнс Столтенберг відвідав з несподіваним візитом Афганістан, де заплановано проведення зустрічей з політичним керівництвом країни та командуванням міжнародних сил.

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