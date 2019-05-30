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Степан Полторак

Степан Полторак - український військовий, ексміністр оборони України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Степан Полторак".

Степан Полторак обіймав посаду міністра оборони з 2014-го року до 2019 року. Раніше Степан Полторак командував Національною гвардією України, внутрішніми військами України (ВВ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський вніс до ВР подання про звільнення глав МЗС, СБУ та міноборони

Зеленський вніс до ВР подання про звільнення глав МЗС, СБУ та міноборони 30.05.2019

Президент України подав до парламенту подання про звільнення голови МЗС Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака. Також готуються документи про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.
Міністр оборони України також подав у відставку

Міністр оборони України також подав у відставку 20.05.2019

Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку. Раніше у цей день рапорт про звільнення з посади подав голова Служби безпеки Василь Грицак.
США передали Україні 35 бойових машин Hummer

США передали Україні 35 бойових машин Hummer 13.04.2019

За словами міністра оборони України Степана Полторака, 35 бойових машин Hummer з американської допомоги вже прибули до Одеси.
Зустріч міністрів НАТО і України: чого Київ досяг завдяки Лондону

Зустріч міністрів НАТО і України: чого Київ досяг завдяки Лондону 14.02.2019

Україна веде з країнами НАТО переговори про купівлю нової зброї, а Альянс хоче збільшити присутність у Чорному морі. Підсумки зустрічі міністрів оборони НАТО і України в Брюсселі.
У Києві вшанували пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту

У Києві вшанували пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту 20.01.2019

У церемонії вшанування пам'яті загиблих під час боїв за Донецький аеропорт українських воїнів взяв участь президент України Петро Порошенко та керівництво міноборони й Генштабу Збройних сил.
Волкер закликає Росію звільнити українських моряків

Волкер закликає Росію звільнити українських моряків 18.12.2018

Під час зустрічі з українським міністром оборони Степаном Полтораком спецпредставник США Курт Волкер назвав російську агресію неприйнятною та закликав Кремль звільнити заарештованих українських моряків.
Полторак: Кораблі ВМС України проходитимуть Керченською протокою

Полторак: Кораблі ВМС України проходитимуть Керченською протокою 07.12.2018

Україна не відмовиться від свого права бути присутньою в Азовському морі та проходження своїх кораблів через Керченську протоку, заявив міністр оборони України Степан Полторак.
Степан Полторак - (майже) цивільний міністр оборони України

Степан Полторак - (майже) цивільний міністр оборони України 19.10.2018

Згідно з новим законом про нацбезпеку, міністр оборони України має бути цивільною особою, але президент Петро Порошенко знайшов спосіб подолати це обмеження.
Полторак: Знайдено чорну скриньку літака, що впав на Вінниччині

Полторак: Знайдено "чорну скриньку" літака, що впав на Вінниччині 17.10.2018

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що на місці падіння Су-27 на Вінничині знайшли бортовий самописець. Президент Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих.
Порошенко: Звільнений з війська Полторак продовжить керувати міноборони

Порошенко: Звільнений з війська Полторак продовжить керувати міноборони 13.10.2018

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Степан Полторак подав рапорт про звільнення з військової служби і продовжить керувати оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра.
В Україні виділили кошти на подолання наслідків вибухів біля Ічні

В Україні виділили кошти на подолання наслідків вибухів біля Ічні 10.10.2018

Уряд України виділив 100 мільйонів гривень на подолання наслідків вибухів арсеналу на Чернігівщині. У місті Ічня зруйновано шість житлових будинків, повідомили в Національній поліції.

Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії

Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії 09.10.2018

Наразі розглядаються три версії причин детонації боєприпасів на військовому арсеналі поблизу міста Ічнія. ДНСН повідомляє про евакуацію понад 12,5 тисячі мешканців Ічні та інших населених пунктів.
Україна готується до посилення Угорщиною блокування в НАТО

Україна готується до посилення Угорщиною блокування в НАТО 02.10.2018

Попри заклики з боку, зокрема, США, Угорщина заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО під час зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі. Українські дипломати очікують ескалації з боку Будапешта.
У Києві спустили на воду перший десантно-штурмовий катер Кентавр

У Києві спустили на воду перший десантно-штурмовий катер "Кентавр" 14.09.2018

Катер, який має реактивну систему залпового вогню і два бойові модулі, призначений для доставки десанту на зайняте противником узбережжя та проведення штурмових дій.
У Києві відбулися перші тренування військових до параду на День незалежності

У Києві відбулися перші тренування військових до параду на День незалежності 19.08.2018

В центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня незалежності, в якому взяли участь 24 парадних військових розрахунків. На парад до України завітають представники 18 країн, повідомив міністр оборони.
На параді на День незалежності військові вітатимуться Слава Україні! - Полторак

На параді на День незалежності військові вітатимуться "Слава Україні!" - Полторак 07.08.2018

На День незалежності України центром Києва пройдуть понад чотири тисячі військових та продемонструють нову техніку. На параді військові вперше вітатимуться "Слава Україні!" та "Героям слава!".
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