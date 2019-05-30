Степан Полторак - український військовий, ексміністр оборони України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Степан Полторак".

Степан Полторак обіймав посаду міністра оборони з 2014-го року до 2019 року. Раніше Степан Полторак командував Національною гвардією України, внутрішніми військами України (ВВ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.