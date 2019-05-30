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Степан Полторак - український військовий, ексміністр оборони України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Степан Полторак".
Степан Полторак обіймав посаду міністра оборони з 2014-го року до 2019 року. Раніше Степан Полторак командував Національною гвардією України, внутрішніми військами України (ВВ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент України подав до парламенту подання про звільнення голови МЗС Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака. Також готуються документи про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.