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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "старість".
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Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?
Модель із сивим волоссям та зморшками: світові бренди одягу вже давно почали руйнувати стереотипи краси. Не відстає й українська індустрія моди. На подіумах й обкладинках журналів можна побачити моделей 60+. Часто це жінки, які раніше нічого спільного з модельним бізнесом не мали. DW розпитала про їхні секрети молодості.