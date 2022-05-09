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Старість

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "старість".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дитинство в нацистській окупації, старість під бомбами Росії (09.05.2022) 09.05.2022

Українці, які у підлітковому віці пройшли Другу світову і нацистську окупацію, на схилі літ знову переживають повномасштабну війну. Кажуть, що нинішня війна жорстокіша…

80-річна британка замість відпочинку на пенсії рятує клімат (18.02.2022) 18.02.2022

У 80 років Сью Парфітт регулярно бере участь у кліматичних протестах. А тепер бореться проти намірів британського уряду мати більше повноважень щодо заборони таких протестів.

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео)

Пенсійна реформа і власні накопичення: як не залишитися без пенсії (відео) 24.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів?

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати майбутнім пенсіонерам (21.01.2022) 21.01.2022

Українці вже кілька десятиліть очікують ефективної реформи пенсійної системи. Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної системи. Однак чи гарантує це добробут майбутніх пенсіонерів? Чи варто все-таки вже зараз самотужки дбати про забезпечену старість?

Ікона стилю у 100 років! (08.09.2021) 08.09.2021

Червона помада, великі круглі окуляри в чорній оправі, нескінченні прикраси. У цьому образі безпомилково вгадується ікона стилю Айріс Апфель. Нещодавно їй виповнилося 100 років, а енергії, здається, все ще через край! У чому секрет її довголіття?

Світовий рекорд: найстаршій учасниці змагань з пауерліфтингу - 100 років (09.08.2021) 09.08.2021

Американка Едіт Мервей-Трейна незадовго до свого 100-річчя потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїм досягненням… у важкій атлетиці. Попри вік, вона бере участь у справжніх спортивних змаганнях.

У Німеччині зростає число довгожителів у віці понад 100 років

У Німеччині зростає число довгожителів у віці понад 100 років 03.08.2021

Переважну більшість людей такого поважного віку у ФРН становлять жінки. Серед науковців досі тривають дискусії щодо причин цього.

Гіпстер у 75: найкрутіший дідусь Берліна (22.06.2021) 22.06.2021

Він відкрив для себе клубне життя, коли йому було вже за 70. Ґюнтер Краббенгефт - гіпстерський дідусь, який попри вік і коронавірусну кризу продовжує тусити на повну.

У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами

У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами 03.06.2021

Не використовують смартфони 53 відсотки жителів Німеччини віком від 65 років, свідчать дані репрезентативного дослідження.

Моделі у віці руйнують вікові стереотипи (08.04.2021)  08.04.2021

Модель із сивим волоссям та зморшками: світові бренди одягу вже давно почали руйнувати стереотипи краси. Не відстає й українська індустрія моди. На подіумах й обкладинках журналів можна побачити моделей 60+. Часто це жінки, які раніше нічого спільного з модельним бізнесом не мали. DW розпитала про їхні секрети молодості.

99-річна балерина танцює проти коронавірусу (24.03.2021) 24.03.2021

Дінкі Флауерс незабаром виповниться 100 років, а вона все ще продовжує танцювати. Свої тренування вона записує на відео і завдяки цьому збирає гроші для Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Фітнес-тренерка у 88 років?.. Це реально! (23.02.2021) 23.02.2021

Важко повірити, що жінці на цьому відео 88 років і вона - інструкторка з фітнесу. Її формі можна лише позаздрити, і вона - найкраща реклама спорту. Заряду її бадьорості вистачить на усіх! Дивіться самі!
Як працює пенсійна система в Німеччині в умовах старіння суспільства

Як працює пенсійна система в Німеччині в умовах старіння суспільства 08.10.2020

Старіння населення - виклик для податкової системи не лише в Україні. Без серйозних змін та реформ не обійтися. Як за таких умов намагається зберегти солідарну пенсійну систему Німеччина?

"Острів столітніх": рецепт довголіття від сторічних греків (21.08.2020) 21.08.2020

Грецька Ікарія відома як "острів столітніх": кожному третьому мешканцю острова - понад 90 років. У чому ж таємниця такого довголіття? У відсутності стресу, здоровому харчуванні чи, може, сексі?

Найдосвідченіший студент: італієць закінчив університет у 96 років (03.08.2020) 03.08.2020

Вчитися ніколи не пізно, подумав Джузеппе Патерно і закінчив університет у 96 років! Та ще й з найвищим балом серед однокурсників. Дивіться, як йому це вдалося.
Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - Європа у фокусі (відео)

Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (відео) 03.08.2020

Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.
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