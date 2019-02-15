Стан здоров'я Скрипаля погіршився - ЗМІ

Стан здоров'я колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля погіршився, йому надають медичну допомогу вдома. Про це в неділю, 17 лютого, повідомило британське видання The Sunday Times, посилаючись на джерела в спецслужбах Великобританії. "Ніхто не знає, що на нього чекає, оскільки про тривалу дію нервово-паралітичних речовин відомо дуже мало", - відзначило джерело.

За словами лікарів, нервово-паралітична речовина "Новачок", якою в 2018 році отруїли Скрипаля та його доньку Юлію, може діяти й після виведення з організму. "Сама речовина, ймовірно, підлягає розпаду та вийде з організму, але ефект може бути тривалим", - заявив науковий співробітник Ноттінгемського університету Вейн Картер.

Як повідомлялося, 14 лютого групи розслідувачів проектів Bellingcat та The Insider заявили, що справжнє ім'я третього підозрюваного в замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними розслідувачів, офіцера російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова, звати Денис В'ячеславович Сергеєв. Повідомляється, що він є високопоставленим офіцером ГРУ та випускником Військово-дипломатичної академії міноборони Росії.

Отруєння Скрипалів

Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Після тривалого лікування Скрипалі вижили, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

У червні в британському місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес. Згодом було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Отрута, ймовірно, містилася у флаконі з-під парфумів. Згодом Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох отруєнь.

Лондон звинуватив у злочині ймовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство визнавало, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явився третій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова і Петрова і заявили, що їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.