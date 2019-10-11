Станіслав Шевчук - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станіслав Шевчук".

Станіслав Шевчук був головою Конституційного суду України з лютого 2018 до травня 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.