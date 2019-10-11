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Станіслав Шевчук

Станіслав Шевчук - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станіслав Шевчук".

Станіслав Шевчук був головою Конституційного суду України з лютого 2018 до травня 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду України - ЗМІ

Суд відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду України - ЗМІ 11.10.2019

Рішенням Окружного адміністративного суду Києва Станіслава Шевчука поновлено на посаді судді та голови Конституційного суду України, повідомляють ЗМІ.
Переворот невдоволених. Як Конституційний суд звільнив Шевчука

"Переворот" невдоволених. Як Конституційний суд звільнив Шевчука 15.05.2019

Попри звинувачення колишнього голови Конституційного суду, його звільнили законно, а причиною цього стало невдоволення колег його стилем керівництва, запевняють експерти.
Звільнення голови Конституційного суду України: Шевчук звинуватив Порошенка

Звільнення голови Конституційного суду України: Шевчук звинуватив Порошенка 14.05.2019

Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали новою головою суду Наталю Шапталу. Шевчук звинуватив у своєму звільненні президента України Петра Порошенка.
Новий голова КСУ Станіслав Шевчук: добра репутація, але обмежена влада

Новий голова КСУ Станіслав Шевчук: добра репутація, але обмежена влада 23.02.2018

Неочікуване в юридичних колах обрання Станіслава Шевчука головою Конституційного суду України викликало позитивну реакцію експертів. Але вони попереджають: можливості нового очільника суду обмежені.
Головою Конституційного суду України став Станіслав Шевчук

Головою Конституційного суду України став Станіслав Шевчук 21.02.2018

Конституційний суд України нарешті зміг обрати голову. Суд очолив Станіслав Шевчук, який раніше був суддею Європейського суду з прав людини від України.