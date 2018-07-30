Стандарти НАТО забороняють президентам командувати армією? (відео)

Коментар: НАТО і дядько Дональд, який всіх дратує

Те, що влаштував президент США на саміті НАТО, зашкодило усім. Але насамперед це зашкодило самому Дональду Трампу - на міжнародній арені, у себе вдома та на шляху досягнення власних цілей, вважає Макс Гофманн. (13.07.2018)