Стандарти НАТО забороняють президентам командувати армією? (відео)

Відповідно до стандартів НАТО, президент не може командувати армією, стверджує Оксана Сироїд. DW перевірила, чи справді стандарти НАТО забороняють главам держав керувати збройними силами.
Ми проаналізували, яку роль в керуванні армією відіграють очільники країн НАТО.
Абсолютна більшість громадян підтримують орієнтацію на ЄС та НАТО, заявив Петро Порошенко та запропонував вписати вступ до цих спільнот у Конституцію. Чи "згодна" із ним соціологія? (28.06.2018)
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Те, що влаштував президент США на саміті НАТО, зашкодило усім. Але насамперед це зашкодило самому Дональду Трампу - на міжнародній арені, у себе вдома та на шляху досягнення власних цілей, вважає Макс Гофманн. (13.07.2018)