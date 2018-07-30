 Стандарти НАТО забороняють президентам командувати армією? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.08.2018

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Україна

Стандарти НАТО забороняють президентам командувати армією? (відео)

Відповідно до стандартів НАТО, президент не може командувати армією, стверджує Оксана Сироїд. DW перевірила, чи справді стандарти НАТО забороняють главам держав керувати збройними силами.

Петро Порошенко, Верховний головнокомандувач Збройних сил України

Петро Порошенко, Верховний головнокомандувач Збройних сил України

Ми проаналізували, яку роль в керуванні армією відіграють очільники країн НАТО. 

DW.COM

Чи справді абсолютна більшість українців хочуть до ЄС та НАТО - фактчек DW (відео)

Абсолютна більшість громадян підтримують орієнтацію на ЄС та НАТО, заявив Петро Порошенко та запропонував вписати вступ до цих спільнот у Конституцію. Чи "згодна" із ним соціологія? (28.06.2018)  

Законопроект Порошенка про нацбезпеку: розмиті стандарти НАТО

Президент України заявляє про надзвичайну важливість проекту закону "Про національну безпеку". Чи справді законопроект Порошенка наближає вступ України в НАТО та запускає докорінні реформи? (02.03.2018)  

Коментар: НАТО і дядько Дональд, який всіх дратує

Те, що влаштував президент США на саміті НАТО, зашкодило усім. Але насамперед це зашкодило самому Дональду Трампу - на міжнародній арені, у себе вдома та на шляху досягнення власних цілей, вважає Макс Гофманн. (13.07.2018)  

Як НАТО пережив саміт Трампа та не забув про Україну

Хоча внутрішні справи та розбіжності в НАТО цілковито затьмарили всі зовнішні питання, за підсумками саміту задоволеним залишився не лише Дональд Трамп. Україні також вдалося досягнути немало. (12.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW: Якщо Грузію не приймуть в НАТО, ця країна може зникнути (20.06.2018)  

Столтенберг: НАТО не відповідає танком на танк або ракетою на ракету (27.06.2018)  

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Фактчек DW: Чи справді стандарти НАТО забороняють президентам командувати арміями? (02.08.2018) 02.08.2018

Заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що за стандартами НАТО президент України не може командувати армією. DW перевірила, чи справді стандарти НАТО забороняють главам держав керувати збройними силами.

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