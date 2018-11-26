Стало відомо хто з ким гратиме у відбірковому турнірі Євро-2020

Українська національна збірна з футболу у відбірковому турнірі до Чемпіонату Європи 2020 року зіграє в групі "B" разом зі збірними Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. Жеребкування відбіркового туру пройшло в неділю, 2 грудня, в Дубліні, повідомляється на сайті УЄФА.

Відбірковий турнір пройде з березня по листопад 2019 року. Путівку до фінального турніру отримають перші дві збірні в своїй групі. Якщо Україні не вдасться кваліфікуватися через відбірковий турнір, то вона зможе потрапити на чемпіонат через плей-офф Ліги націй, де посіла перше місце у своїй групі, зазначає "Інтерфакс-Україна".

З ким зіграє Німеччина

Німецька збірна своєю чергою опинилася у групі "С", де її суперниками стануть Нідерланди, Північна Ірландія, Естонія та Білорусь. Тренер бундестіму Йоахім Лев (Joachim Löw), який також був присутній під час жеребкування, назвав групу "нормально складною". "Нідерланди і Німеччина - фаворити", - сказав він.

Водночас російська збірна потрапила в групу "І", де її суперниками стануть Бельгія, Шотландія, Кіпр, Казахстан і Сан-Марино.

Загалом у відбірковому турнірі візьмуть участь 55 збірних, розділених на 10 груп. Євро-2020 пройде з 12 червня до 12 липня у 12 містах 12 європейських країн.