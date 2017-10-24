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Стажування в Бундестазі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стажування в Бундестазі". Стажування в німецькому Бундестазі відбувається в рамках програми IPS.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стажування в Бундестазі". Молоді українці, які мають вищу освіту, можуть пройти практику в німецькому Бундестазі. Таку можливість передбачає "Міжнародна парламентська стипендія" (IPS). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За досвідом до Бундестагу: молоді українці в німецькому парламенті

За досвідом до Бундестагу: молоді українці в німецькому парламенті 24.10.2017

Міжнародна парламентська стипендія Бундестагу дає можливість молодим українцям побачити зсередини, як функціонує парламентаризм у Німеччині. Для багатьох - безцінний досвід для їхньої подальшої професійної кар'єри.
Верховна Рада і німці: стажери з Німеччини про практику в українському парламенті

Верховна Рада і німці: стажери з Німеччини про практику в українському парламенті 16.05.2017

Цього року започатковано стажування молодих фахівців з Німеччини у Верховній Раді України. Своїми враженнями з DW ділилися дві німкені.
Молодь з України та Молдови запрошують на стажування в Німеччині

Молодь з України та Молдови запрошують на стажування в Німеччині 12.08.2016

Німецька неурядова організація "Декабристи" запрошує студентів та молодих спеціалістів з України та Молдови пройти стажування в Німеччині. Заявки можна надсилати до 31 серпня.
Стажування в Бундестазі: український погляд на німецьку демократію (відео)

Стажування в Бундестазі: український погляд на німецьку демократію (відео) 03.08.2016

Помилково думати, що стажери Бундестагу варять депутатам каву. У цьому переконалася Катерина Кухарук з Донецька. Цього року вона півроку проходила практику в німецькому парламенті.

Стажування в Бундестазі: український погляд на німецьку демократію (03.08.2016) 03.08.2016

Помилково думати, що стажери Бундестагу варять депутатам каву. У цьому переконалася 23-річна українка Катерина Кухарук з Донецька. Цього року вона півроку проходила практику в німецькому парламенті. Це 500 євро в місяць і можливість на власні очі побачити, як функціонує німецька демократія.
На власній шкурі: стажування у Верховній Раді та в Бундестагу

На власній шкурі: стажування у Верховній Раді та в Бундестагу 14.11.2012

Deutsche Welle поспілкувалася з людиною, котра побувала стажером у двох парламентах - України та Німеччини. Порівнювати ці практики важко, обидві цікаві, але є деякі відмінності.