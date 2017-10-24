На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стажування в Бундестазі". Стажування в німецькому Бундестазі відбувається в рамках програми IPS.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стажування в Бундестазі". Молоді українці, які мають вищу освіту, можуть пройти практику в німецькому Бундестазі. Таку можливість передбачає "Міжнародна парламентська стипендія" (IPS). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.