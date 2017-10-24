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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стажування в Бундестазі". Стажування в німецькому Бундестазі відбувається в рамках програми IPS.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стажування в Бундестазі". Молоді українці, які мають вищу освіту, можуть пройти практику в німецькому Бундестазі. Таку можливість передбачає "Міжнародна парламентська стипендія" (IPS). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Помилково думати, що стажери Бундестагу варять депутатам каву. У цьому переконалася 23-річна українка Катерина Кухарук з Донецька. Цього року вона півроку проходила практику в німецькому парламенті. Це 500 євро в місяць і можливість на власні очі побачити, як функціонує німецька демократія.