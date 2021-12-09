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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сребрениця". Сребрениця - містечко на сході Боснії і Герцеговини.
У ході Боснійської війни в липні 1995 року сербські війська вчинили в Сребрениці масове вбивство - було вбито понад сім тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
Володимир Путін лякає етнічними чистками на Донбасі. За словами президента Росії, якщо Україна отримає контроль над кордоном на Донбасі, там повториться різанина в Сребрениці часів боснійської війни. Міжнародні оглядачі вважають такі обвинувачення безпідставними.