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Сребрениця

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сребрениця". Сребрениця - містечко на сході Боснії і Герцеговини.

У ході Боснійської війни в липні 1995 року сербські війська вчинили в Сребрениці масове вбивство - було вбито понад сім тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці

У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці 09.12.2021

За 200 кілометрів від Сребрениці виявили масове поховання. Загалом у Боснії знайдено вже понад 90 братських могил із жертвами масової розправи над боснійськими мусульманами у 1995 році.
В ООН та ЄС вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці

В ООН та ЄС вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці 11.07.2021

Чільні представники ООН та ЄС вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці. У липні 1995 року боснійські серби вбили близько восьми тисяч боснійців-мусульман: чоловіків та підлітків.

Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - Європа у фокусі (відео)

Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі" (відео) 13.07.2020

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Різанина у Сребрениці: пошуки жертв через 25 років після геноциду - Європа у фокусі (13.07.2020)

Різанина у Сребрениці: пошуки жертв через 25 років після геноциду - "Європа у фокусі" (13.07.2020) 13.07.2020

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
25-ті роковини геноциду в Сребрениці: у Боснії вшанували пам'ять жертв

25-ті роковини геноциду в Сребрениці: у Боснії вшанували пам'ять жертв 11.07.2020

Родичі загиблих та політики вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці, вчиненого 25 років тому. У липні 1995 року боснійські серби вбили близько восьми тисяч боснійців-мусульман: чоловіків та підлітків.

Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020) 10.07.2020

Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.

Путін лякає "Сребреницею" на Донбасі (11.12.2019) 11.12.2019

Володимир Путін лякає етнічними чистками на Донбасі. За словами президента Росії, якщо Україна отримає контроль над кордоном на Донбасі, там повториться різанина в Сребрениці часів боснійської війни. Міжнародні оглядачі вважають такі обвинувачення безпідставними.

Суд знизив ступінь відповідальності Нідерландів за різанину в Сребрениці

Суд знизив ступінь відповідальності Нідерландів за різанину в Сребрениці 19.07.2019

Чоловіки і юнаки з мусульманських родин, які втекли до Сребрениці у липні 1995 року, практично не мали шансів уникнути нападу сербів, вважає Верховний суд у Гаазі.
Трибунал ООН засудив Радована Караджича до довічного ув'язнення

Трибунал ООН засудив Радована Караджича до довічного ув'язнення 20.03.2019

Судді вирішили, що попередній вирок Радовану Караджичу, яким його було засуджено до 40 років за геноцид у Боснії, є надто м'яким, та залишили 73-річного колишнього лідера боснійських сербів за ґратами до кінця життя.
Коментар: Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині

Коментар: Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині 22.11.2017

Націоналісти говорять про юстицію помсти. При цьому Ратко Младич отримав лише те, що заслужив, вважає Драгослав Дедович. Вирок йому, на жаль, не став променем надії.

Вирок Младичу - останньому балканському м'яснику

Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику" 22.11.2017

Шість років Гаазький трибунал розглядав справу колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича. Тепер йому нарешті винесли вирок - через 27 років після закінчення Боснійської війни.
Ратко Младича засуджено до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці

Ратко Младича засуджено до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці 22.11.2017

Трибунал ООН визнав колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді у Сребрениці та в артилерійських обстрілах Сараєво.
Суд виправдав екс-командувача боснійських мусульман Насера Орича

Суд виправдав екс-командувача боснійських мусульман Насера Орича 09.10.2017

Суд у Боснії та Герцеговині виправдав екс-командувача угрупування військ боснійських мусульман у Сребрениці Насера Орича.

Блакитні шоломи: що треба знати про миротворчі місії ООН

"Блакитні шоломи": що треба знати про миротворчі місії ООН 08.09.2017

Як відряджають миротворців ООН, скільки це коштує та як часто "блакитні шоломи" досягають успіху? Про це - у матеріалі DW.
Боснія і Герцеговина знову позиватиметься проти Сербії в Гаазі

Боснія і Герцеговина знову позиватиметься проти Сербії в Гаазі 18.02.2017

Боснія і Герцеговина має намір оскаржити вердикт Міжнародного суду ООН в Гаазі від 2007 року, який визнав Сербію невинуватою в геноциді мусульман під час війни 1992-1995 років.
Радован Караджич: від поета до воєнного злочинця

Радован Караджич: від поета до воєнного злочинця 24.03.2016

У Гаазі у четвер, 24 березня, оголосять вирок у справі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Йому інкримінують тяжкі воєнні злочини та геноцид.
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