На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сребрениця". Сребрениця - містечко на сході Боснії і Герцеговини.

У ході Боснійської війни в липні 1995 року сербські війська вчинили в Сребрениці масове вбивство - було вбито понад сім тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.