Спільна місія NDI та Європарламенту закликає Facebook відкрити офіс в Україні

Спільна місія американського Національного демократичного інституту (NDI) та Європарламенту з оцінки передвиборного середовища в Україні напередодні президентських та парламентських виборів, що відбудуться наступного року, оприлюднила низку рекомендацій. Серед них міститься заклик до американської соціальної мережі Facebook відкрити свій офіс на українській території. З такою заявою у суботу, 17 листопада, під час спільної прес-конференції з іншими членами місії у Києві виступив президент NDI Дерек Мітчелл.

За словами Мітчелла, співрозмовники місії в Україні неодноразово заявляли про те, що на майбутніх президентських виборах "ставки є дуже високими". Мовляв, ці вибори є критичними для майбутнього країни та відбуваються на тлі спроб сусідньої країни втрутитися та, можливо, вплинути на результати виборчого процесу. Президент NDI попередив, що російська сторона може посилювати суспільні суперечності завдяки електронним платформам на кшталт Facebook.

"Саме тому ми відкрито закликаємо Facebook мати свій офіс не лише у Москві, але й у Києві: з україномовними співробітниками, з людьми, які 24 години на добу та сім днів на тиждень сфокусовані (на контролі за дезінформаційними впливами. - Ред.) у режимі оперативного реагування", - зазначив Мітчелл. Він додав, що у соціальної мережі є подібний досвід - у такому режимі Facebook вже працював під час проміжних виборів до американського Конгресу та під час виборчих перегонів у інших країнах.

Інформаційна та кібербезпека

Питанню протидії кібератакам та спробам дезінформації учасники прес-конференції приділили чи не найбільше уваги. Так, польський депутат Європейського парламенту Даріуш Росаті (група Європейської народної партії) під час свого виступу зазначив: "Зараз нас найбільше непокоїть те, що останнім часом інформаційна війна інтенсифікувалася. Її мета - зламати, заплутати та створити конфлікти в українському суспільстві напередодні прийдешніх виборів". Євродепутат зазначив, що Україна має бути готовою до цієї дезінформаційної кампанії, яка потенційно є "дуже-дуже небезпечною". За словами Росаті, Європейський парламент повністю підтримує висновки місії та слова Мітчелла.

Виконавчий віце-президент Інституту миру Вільям Тейлор зазначив, що майже усі кандидати, із якими поспілкувалася місія, вказували на проблему російських телеканалів в Україні. "Ми провели хороші розмови із різними людьми, зокрема й з влади, щодо закриття російських каналів. З одного боку, усі говорять про те, що свобода слова є важливою. З іншого, існує реальна шкода, яка може бути заподіяна цією пропагандою та неправдивою інформацією", - розповів Тейлор.

Євродепутатка від Німеччини Ребекка Гармс (Rebecca Harms), яка представляє Зелених, наголосила на тому, що дискусія стосовно того, як поводитися з російськими пропагандистськими каналами, триває і в Європі. За її словами, однією із рекомендацій місії для України є надання належного фінансування для суспільного мовника та робота над створенням сприятливих та прозорих правил для роботи медіа в країні. "Моїм твердим переконанням є те, що ми не можемо побороти пропаганду за допомогою пропаганди", - додала Гармс. Також вона згадала, що перелік рекомендацій містить заклик забезпечити ЦВК повноваженнями та ресурсами, аби ефективно виконувати свої обов'язки та вдосконалити інформаційні технології та кібербезпеку.

Виборча реформа

Загалом місія підготувала документ, що містить 51 рекомендацію, які стосуються переважно української влади. Серед найважливіших Гармс назвала реформу виборчого законодавства із метою запровадження пропорційної виборчої системи. "У 2014 році коаліційна угода включала чітке зобов'язання ухвалити повноцінне пропорційне представництво. І ми досі думаємо, що це є важливим кроком до більш якісного та функціонального демократичного процесу в Україні", - зазначила євродепутатка. За її словами, український парламент ще має час для ухвалення відповідного законопроекту, і це обговорювалося під час зустрічі місії з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм напередодні прес-конференції.

Також Гармс згадала про необхідність оперативно ухвалити законодавство, яке б полегшило внутрішньо переміщеним особам участь у виборах, та закріпити обов'язкову гендерну квоту для парламентських перегонів.

Окремо євродепутатка звернула увагу на велику кількість атак на представників громадянського суспільства і журналістів та закликала українських правоохоронців невідкладно реагувати на будь-які повідомлення про погрози чи залякування і забезпечити верховенство права по всій країні. "Безкарність є одним із головних нарікань, яке ми чуємо від різних громадських організацій, і цьому має бути покладено край", - наголосила Гармс.