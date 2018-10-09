Співробітника Amnesty International викрали і катували в російській Інгушетії

Співробітника міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) Олега Козловського викрали в російській Республіці Інгушетії невідомі чоловіки. Його побили і інсценували його страту, повідомляється в понеділок, 15 жовтня, на сайті AI. Дослідника AI Козловського відправили до столиці Інгушетії, міста Магас, для моніторингу протестних мітингів.

Як пише сам Олег Козловський на своїй сторінці в Facebook, 6 жовтня до готелю в Магасі, де він жив, прийшов невідомий і запропонував організувати зустріч з одним з організаторів мітингу. В машині у Козловського відібрали телефон, всі речі і "вивезли з міста, пригнувши голову до колін". Двоє викрадачів в масках представилися співробітниками Центру протидії екстремізму (ЦПЕ) МВС РФ у Республіці Інгушетія, але документів не показали.

Викрадачі погрожували смертю

"Приїхали на якесь поле, де мене роздягнули, знімали фотографії та відео, погрожували їх опублікувати, зґвалтувати, передати "кадирівцям". Вимагали погодитися працювати на ЦПЕ, я відмовився. Побили, зламали ребро, пару разів приставляли пістолет до потилиці і говорили, що зараз застрелять", - пише Козловський. Викрадачі також погрожували убити дружину і дітей Козловського, уточнюється в повідомленні AI.

Після другого інсценування страти співробітнику AI повернули одяг і гроші, не повернувши телефон і відеокамеру, і вивезли в Північну Осетію, де висадили з машини біля аеропорту, вимагаючи "ніколи не повертатися і не писати про Інгушетію". Козловський написав заяву до Слідчого комітету РФ і зараз перебуває поза межами РФ.

Протести в Магасі почалися після того, як 4 жовтня парламент республіки ратифікував угоду між главами Інгушетії і Чечні про закріплення кордону між регіонами, що передбачає обмін ненаселеними територіями.