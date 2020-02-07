 Співголовами Лівої партії Німеччини вперше стануть дві жінки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2021

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Новини

Співголовами Лівої партії Німеччини вперше стануть дві жінки

На онлайн-з'їзді Лівої партії Німеччини новими співголовами обрано Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніґ-Вельзов. Вони назвали пріоритетами своєї програми боротьбу проти соціальної нерівності.

Сюзанне Хенніґ-Вельзов та Яніне Вісслер

Сюзанне Хенніґ-Вельзов та Яніне Вісслер

Співголовами Лівої партії Німеччини вперше в її історії будуть дві жінки. Яніне Вісслер (Janine Wissler) і Сюзанне Хенніґ-Вельзов (Susanne Hennig-Wellsow) обрані на цю посаду в ході онлайн-з'їзду у суботу, 27 лютого. Результати інтернет-виборів повинні бути підтверджені в ході голосування поштою.

39-річна Вісслер, яка очолює фракцію "лівих" в ландтазі Гессена, отримала 84,2 відсотка голосів. 43-річна Хенніґ-Вельзов, голова фракції в тюрінзькому парламенті, набрала 70,5 відсотка голосів. Тим чином вони стануть спадкоємицями Каті Кіппінґ (Katja Kipping) і Бернда Ріксінґера (Bernd Riexinger), які очолювали партію протягом майже дев'яти років і відмовилися балотуватися знову.

Боротьба проти соціальної нерівності і єдність партії

Виступаючи перед делегатами, Вісслер і Хенніґ-Вельзов назвали пріоритетами своєї програми боротьбу проти соціальної нерівності та єдність членів партії у відстоюванні своєї позиції. Вісслер у своїй промові вказала на розкол суспільства, що посилився на тлі пандемії. У той час як багато людей через локдаун опинилися в тяжкому становищі, кількість мільйонерів в країні продовжує зростати, підкреслила вона. "З цією ситуацією ми ніколи не погодимося", - зазначила політикиня.

Своєю чергою Хенніґ-Вельзов закликала однопартійців довіряти новому керівництву і подолати внутрішньопартійні конфлікти. Вона обіцяє зміцнити комунікацію всередині партії й спільно з іншими шукати вирішення актуальних проблем.

Внутрішньопартійні конфлікти

У минулі роки Ліва партія перебувала в кризі на тлі внутрішніх конфліктів, перш за все, між Катею Кіппінґ і колишньою главою фракції Лівої партії у Бундестазі Сарою Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), що представляють різні внутрішньопартійні течії.

В Бундестазі, де нині 709 депутатів, у Лівої партії є 69 мандатів. Наприкінці вересня в Німеччині пройдуть чергові парламентські вибори.

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