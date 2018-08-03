 Співвласник АТБ - покупець німецької вілли олігарха-втікача | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.08.2018

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Економіка

Співвласник АТБ - покупець німецької вілли олігарха-втікача

Навколо однієї з найдорожчих віл Німеччини розгартається трилер за участі українських мільйонерів. Співвласник супермаркетів АТБ Віктор Карачун намагався купити віллу агромагната-втікача Миколи Гути.

У квітні Villa Glory продавалася майже за 13 мільйонів євро. Віктор Карачун, користуючись моментом, збив ціну до 8,6 мільйона

У квітні Villa Glory продавалася майже за 13 мільйонів євро. Віктор Карачун, користуючись моментом, збив ціну до 8,6 мільйона

Український торгівельний магнат Віктор Карчун - покупець скандально відомої вілли у курортному альпійському містечку Гарміш-Партенкірхен, що в годині їзди від Мюнхена. Про це свідчить витяг із реєстру майнових прав, який є в розпорядженні DW. Йдеться про маєток, відомий під брендом Villa Glory - одну з найдорожчих віл, які протягом останніх років з'являлися на німецькому ринку нерухомості. 

Віллу збудував колишній власник агрохолдингу "Мрія" Микола Гута, який переховується від українських правоохоронних органів через звинувачення у шахрайстві. За даними розслідування DW, багато що вказує на те, що частина цих коштів могла бути використана для будівництва розкішного маєтку у Баварії. Адвокат Гути у листі на адресу DW раніше називав звинувачення на адресу його підзахисного необґрунтованими. Водночас редакція дотепер не отримала відповідь від Гути на запитання про операції з нерухомістю у Німеччині.

Угода, що не відбулася

Угоду про купівлю вілли співввласник мережі супермаркетів підписав з продавцем у середині травня. Як свідчать документи з майнового реєстру Гарміш-Партенкірхена, сума угоди склала 8,6 мільйона євро. Покупцеві вдалося отримати неабияку знижку: ще у квітні вілла продавалася на німецьких сайтах нерухомості майже за 13 мільйонів євро.

DW.COM

Син колишнього "регіонала" Олександра Єфремова у судах Швейцарії порівнював свого батька з опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Однак розморозити мільйони на швейцарських рахунках це не допомогло. (08.05.2018)

Рік Гейтс розповів, як Пол Манафорт перерахував мільйони доларів з України на свої кіпрські рахунки та між своїми офшорними компаніями, щоб уникнути сплати податків в Сполучених Штатах. (07.08.2018)

Після публікації DW про розкішну віллу українського агробарона-втікача під Мюнхеном, у цьому детективі стався крутий поворот. Тепер за маєток судяться кредитори, а його покупцем виявився... співвласник АТБ. (14.08.2018)

Утім, завершити процедуру купівлі вілли співвласнику АТБ поки так і не вдалося. Річ у тім, що суд на Кіпрі наклав заборону на відчуження цього об'єкту нерухомості. Рішення було одночасно з продажем Карачуну, у середині травня, за клопотанням ліквідаторів кіпрської Mriya Agro Holding Public Limited - материнської структури холдингу "Мрія". Ліквідатори за дорученням кредиторів розшукують по всьому світі майно Миколи Гути і його родини з метою покрити принаймні частину збитків, імовірно завданих ним інвесторам внаслідок незаконних операцій.

Оренда замість купівлі

Як свідчить витяг з реєстру майнових прав, місцевий суд у Гарміш-Партенкірхені визнав ордер кіпрського суду, тому заборона є дійсною на території Німеччини. Таким чином, Гута не може продати віллу, поки суд у Нікосії остаточно не вирішить долю його активів.

Тим часом, коментуючи ситуацію з розмові з DW, Віктор Карачун зазначив, що не відмовиться від наміру купити віллу. А поки орендує її.

Villa Glory в оголошеннях на сайтах елітної нерухомості рекламувалася як неповторний об'єкт (На фото - гараж маєтку)

Villa Glory в оголошеннях на сайтах елітної нерухомості рекламувалася як "неповторний об'єкт" (На фото - гараж маєтку)

Гута сподівається на притулок

Продавець вілли Микола Гута тим часом у Швейцарії очікує рішення у справі щодо екстрадиції до України. Торік підприємець оскаржив у суді відмову йому у притулку з боку Швейцарії. Екстрадиції домагається Національне антикорупційне бюро України. Правоохоронці підозрююють Гуту у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йдеться про розтрату коштів "Мрії", залучених холдингом в іноземних інвесторів. Як повідомили DW у прес-службі НАБУ, у матеріалах кримінальної справи йдеться про шахрайство обсягом у близько 800 мільйонів гривень. Натомість іноземні кредитори "Мрії" заявляють про значну більшу суму збитків - за їхніми даними, Гута вивів на свої офшорні компанії понад 200 мільйонів доларів.

  • Österreich Semmering (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Sporthotel у Земмерінгу

    Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.

  • Ringhotel у Земмерінгу

    Українська нерухомість Австрії

    Проблемна інвестиція Ringhotel

    Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    "Гранд отель Панганс"

    Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".

  • Österreich Wien - Hotel Prinz Eugen (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Prinz Eugen

    Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.

  • Österreich Wien - Hotel Kavalier (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Kavalier

    Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Маєток Клюєвих

    Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.

  • Wien Gasometer (Imago/viennaslide)

    Українська нерухомість Австрії

    "Газометр" Клюєвих

    2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва

    2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Вілла Азарова-молодшого

    Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Колишня ділянка Азарова

    До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Ласі шматки для ріелторів

    У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Газова нерухомість Азарова-Курченка

    Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Угода на 20 мільйонів

    Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Житло Дмитра Фірташа

    Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Непримітні фірми, анонімна нерухомість

    Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

Українська нерухомість Австрії

Українські олігархи, політики і навіть судді чи їхні родини залюбки вкладають гроші в австрійську нерухомість. Добірка прикладів того, як гроші відомих українців опинилися в Австрії. (19.12.2017)  

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