 Спроба Adidas повернути виробництво в Німеччину провалилась | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.11.2019

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Економіка

Спроба Adidas повернути виробництво в Німеччину провалилась

Експеримент "роботи виготовляють кросівки" провалився як у Німеччині, так і в США. Відпрацьовану на двох фабриках Speedfactory технологію "Індустрії 4.0" тепер впроваджуватимуть в Азії.

Виробничий робот на заводі Adidas в німецькому Ансбаху з готовою кросівкою

Виробничий робот на заводі Adidas в німецькому Ансбаху з готовою кросівкою

Концерн Adidas оголосив про закриття двох фабрик у Німеччині й США, в Ансбаху й Атланті. Це - кінець знакового експерименту, що тривав упродовж двох років і на який у Німеччині покладали чимало сподівань. Одні вбачали в ньому яскравий символ реіндустріалізації, що набирає обертів, повернення й відродження перенесених до країн Азії виробництв, інші - наочний приклад втілення технологій "Індустрії 4.0". 2018 року проект отримав німецьку премію за інновації, що її вручають під егідою міністерства економіки ФРН.

Ансбах й Атланта не витримали конкуренції

Ідея Adidas, найбільшого після Nike виробника спортивного одягу й взуття в світі, полягала в тому, щоб частково повернути виробництво кросівок з Азії та випускати їх у безпосередній близькості до споживачів за допомогою промислових роботів, здатних швидко реагувати на зміну попиту. Адже їх не потрібно перекваліфіковувати, достатньо просто перепрограмувати. Про швидкість виконання замовлень свідчила й спільна для двох виробничих майданчиків назва: Speedfactory.

Спортивне взуття традиційно становлять основу бізнесу Adidas

Спортивне взуття традиційно становлять основу бізнесу Adidas

Однак щось у цьому проєкті пішло не так. Тому, як днями оголосив концерн Adidas, найпізніше до квітня 2020 року обидві фабрики зупинять виробництво, яке розпочали в 2017 році. Проблема точно не в роботах: вони ретельно робили свою справу. Тому вже до кінця 2019 року, наголошується у повідомленні для преси, вдосконалені в Ансбаху й Атланті технології запровадять в Азії на двох підприємствах, що працюють на замовлення німецького концерну. "Замість того, щоб зводити подальші Speedfactorys і керувати ними, Adidas надає перевагу закачуванню грошей в модернізацію азійських постачальників", - констатує видання Die Welt. 

В інтетерв'ю агенції dpa прессекретар концерну Ян Рунау (Jan Runau) пояснив ухвалене рішення не стільки фінансовими, скільки організаційними причинами. За його словами, стало зрозуміло, що оснащені роботами фабрики все ж таки краще розміщувати там, де зосереджені "ноу-хау", постачальники й головне виробництво. А це - азійський регіон.

Азія успішно розвиває "Індустрію 4.0"

До того ж, додав прессекретар Adidas, Азія значно швидше подолала технологічне відставання, ніж можна було очікувати в 2016 році (коли ухвалювались інвестиційні рішення стосовно фабрик в Аленсбаху й Атланті). Таким чином, у даному випадку спроба налагодити в Німеччині високотехнологічне виробництво спортивних товарів не мала успіху, визнав Ян Рунау.

Виробництво кросівок на замовлення Adidas у В'єтнамі

Виробництво кросівок на замовлення Adidas у В'єтнамі

За його даними, фабрика в баварському Ансбаху працювала не на повну потужність, хоча була розрахована на випуск лише 500 тисяч пар кросівок на рік. Для порівняння: на замовлення Adidas постачальники компанії в різних країнах світу щорічно виробляють загалом 400 мільйонів пар.

"У кінцевому підсумку вирішальну роль, судячи з усього, зіграли виробничі витрати, передусім - витрати на оплату праці", - вважає Die Welt, аналізуючи причини закриття двох підприємств. Адже й роботизоване виробництво не обходиться без людських рук. У Німеччині роботу тепер можуть втратити близько 100 людей, у США - близько 70, але це не працівники Adidas. Їх наймала німецька фірма Oechsler, яка побудувала обидві фабрики й управляла ними за контрактом з концерном.

Як і в 1980-х роках, доходить висновку Die Welt, азійські компанії знову виявились більш конкурентоздатними: "Спочатку в Азію переносили виробництво з великою часткою ручної праці, тепер туди йдуть ще й високоавтоматизовані процеси".

Проєкт Speedfactory був просто передчасним?

Своєю чергою, австрійська газета Die Presse припускає, що проєкт Speedfactory міг бути просто дещо передчасним. Видання посилається на опубліковане торік дослідження міжнародної консалтингової компанії McKinsey "Виробництво одягу повертається додому?"

Його автори стверджували, що до 2025 року в фешн-індустрії станеться докорінний злам на користь ніаршорінгу (Nearshoring) - так професіонали називають процес повернення виробництва одягу (та взуття) ближче до ринків збуту в Європі та Північній Америці. Мода в епоху соціальної мережі Instagram швидко змінюється, і за таких умов виробникам необхідно мати можливість дуже швидко доставляти товари покупцям, котрі не захочуть чекати кілька місяців, допоки їх доставлять морським шляхом з азійських портів.

Водночас роботизація, зазначалось у дослідженні, суттєво знижує витрати на оплату праці в країнах з відносно дорогою чи дорогою робочою силою. Інакше кажучи, Die Presse не виключає, що концерну Adidas просто забракло терпіння дочекатись вже такого недалекого часу, коли його роботизовані фабрики в Німеччині та США могли б справді стати в пригоді.

  • Адідас - Adidas

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

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    Те, що назва фірми "Адідас" походить від імені і прізвища її засновника АДІ ДАСслера, знає багато хто, але як з'явились ці три знамениті смужки - її логотип? Випадково. Вже на перші свої футбольні бутси Аді Дасслер нашивав по три поперечні смужки шкіри з боків - для того, щоб бутси були міцніше. Завдяки ним взуття Adidas стали впізнавати, і в 1949 році Аді Дасслер взяв патент на цей логотип.

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  • Шанель номер п'ять - Chanel № 5

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Шанель номер п'ять - Chanel № 5

    Чому саме "номер п'ять"? Існує кілька версій. Одна: парфумер Ернест Бо, постачальник дому Романових, який втік з Росії після революції, запропонував у 1921 році Коко Шанель п’ять різних варіантів парфумів. Їй сподобався п’ятий аромат. Більш романтичне пояснення: Коко Шанель вибрала назву сама, тому що цифра п’ять приносила їй успіх (тому, наприклад, вона представляла свої нові колекції 5 травня).

  • Старбакс - Starbucks

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    Цей бренд знають навіть маленькі діти. Але чи відомо їхнім батькам, що логотип знаменитих льодяників на паличці створив відомий сюрреаліст Сальвадор Далі? Влучну назву вигадав в 1958 році власник іспанської кондитерської фабрики Енрік Бернат. Вона походила від дієслова chupar - смоктати. А логотип він замовив у Далі. Той намалював жовту ромашку з червоним написом - в кольорах іспанського прапора.

  • Кока-кола - Coca-Cola

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

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  • Лакост - Lacoste

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Лакост - Lacoste

    Рене Лакост, який створив фірму, відому не тільки сорочками поло, був чудовим тенісистом. В 1920-х роках він кілька разів вигравав турніри "Великого шолома". Якось тренер пообіцяв йому валізу з крокодилової шкіри за перемогу у важливому матчі, але Лакост його програв. Після матчу Кубка Девіса один із журналістів прозвав Рене "алігатором", який пізніше і став логотипом компанії.

  • Мерседес - Mercedes

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

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    Мерседес - це ім’я доньки австро-угорського дипломата і торгівця автівками Еміля Єллінека. Його перший гоночний "даймлер" (Daimler) під "псевдонімом" Mercedes виграв в 1899 році гонки в Ніцці. Після чого Єллінек замовив 36 автомобілів (тоді третина всієї річної продукції фірми Daimler-Motoren-Gesellschaft) і фінансував розробки нової моделі. Вона, як і наступні, отримала ім'я його доньки.

  • Гарібо - Haribo

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

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    Німецька компанія Haribo, виробник солодощів і, перш за все, фруктового мармеладу у вигляді маленьких ведмежат, була заснована в Бонні в 1920 році. Створив її Ганс Ріґель (Hans Riegel). Перші літери його імені, прізвища і назви його рідного міста і утворили бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сьогодні товари під брендом Haribo можна придбати у 100 країнах світу.

  • Apple

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Еппл - Apple

    Чому логотипом Apple стало надкушене яблуко? Чи має до цього стосунок геніальний британський математик Алан Тюрінг? Він керував групою, яка зламала код нацистської "Енігми". У 1952 році стало відомо, що Тюрінг гомосексуал. Його судили, і він покінчив життя самогубством. На його нічному столику знайшли надкушене яблуко, в яке Тюрінг вприснув розчин ціанистого калію. Можливо, це всього лише легенда.

    Автор: Єфім Шуман, Олена Логінова


  • Секретарі

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  • Кулінарія

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  • Робот-офіціант у Китаї

    Яких працівників замінять роботи

    Офіціанти

    У деяких ресторанах Китаю замість обслуговуючого персоналу використовують таких роботів. Вони можуть приймати замовлення, приносити їжу та виставляти рахунок. Машини працюють близько семи годин без додаткової підзарядки.

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  • Поштовий безпілотник

    Яких працівників замінять роботи

    Поштові кур'єри

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  • Банківський працівник

    Яких працівників замінять роботи

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  • Комірники

    Яких працівників замінять роботи

    Комірники

    Виконання логістичних завдань на складах теж довірять машинам.

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    Яких працівників замінять роботи

    Зварювальники

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  • Бухгалтерія

    Яких працівників замінять роботи

    Бухгалтери

    Своє місце в рейтингу професій, які підпадуть під автоматизацію, посідають і бухгалтери.

  • Працівниці дитсадка

    Яких працівників замінять роботи

    Незамінні фахівці

    Крім списку професій, яким загрожує роботизація, компанія A.T. Kearney склала і рейтинг спеціалістів, яких машини точно не замінять. Вихователі в дитсадках, медичні працівники та наукові співробітники можуть не хвилюватися: штучний розум не здатний фантазувати та відчувати.

    Автор: Ксенія Сафронова


DW.COM

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Докладно

Виробничий робот на заводі Adidas в німецькому Ансбаху з готовою кросівкою

Спроба Adidas повернути виробництво в Німеччину провалилась

Експеримент "роботи виготовляють кросівки" не вдався як у ФРН, так і в США. Тепер технологію впроваджуватимуть в Азії.  

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