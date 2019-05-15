 Спроба розгону протестної акції в Судані: є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

Спроба розгону протестної акції в Судані: є загиблі

Щонайменше дві особи загинули внаслідок розгону акції протесту в центрі суданської столиці Хартума, повідомляють лікарі. Військові намагалися розблокувати будівлю армійського командування.

Учасники протестної акції в центрі Хартума

Учасники протестної акції в центрі Хартума

Суданські військові в понеділок, 3 червня, зробили спробу розігнати протестувальників, які вже багато тижнів блокують будівлю командування армії в центрі столиці країни Хартума. При цьому були застрелені два мирні демонстранти, повідомило агентство dpa з посиланням на спілку лікарів Судану.

За даними організаторів акції, при розгоні використовувалися бойові набої. "Протестувальники стали жертвами кривавої бійні у спробі розігнати акцію. При цьому використовувалися бойові набої та надмірна сила", - повідомила Асоціація суданських професіоналів, яка була причетна до організації протестів.

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Нагадаємо, що 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду після повалення авторитарного президента країни Омара аль-Башира та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не змогли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний орган.

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