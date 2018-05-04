Справу Олеся Бузини буде розглядати новий склад суду

У справі про вбивство колишнього журналіста, шеф-редактора видання "Сегодня" Олеся Бузини головуючий суддя заявив про самовідвід, через це для подальшого розгляду буде сформовано новий склад суду. Про це у понеділок, 6 травня, повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"На засіданні в понеділок головуючий Євген Сидоров заявив про самовідвід", - зазначила прес-секретарка прокуратури Надія Максимець. Також, за її словами, Сидоров заявив, що інформація про навмисне затягування справи судом не відповідає дійсності, адже з початку минулого року було проведено 25 засідань.
"Окремі учасники процесу зробили всі можливі заходи для дискредитації складу суду в цілому і мене як головуючого судді", - зазначив Сидоров, мотивуючи свій самовідвід.
Суд присяжних, за словами прес-секретаря прокуратури, задовольнив самовідвід головуючого, а кримінальне провадження у справі було направлено керівнику апарату Шевченківського районного суду для "вирішення питання про формування нового складу суду".
Бузина був застрелений 16 квітня 2015 біля свого будинку в Києві. Майже через два місяці після вбивства міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що справа розкрита, а прокуратура і МВС відрапортували про затримання підозрюваних. Ними виявилися близькі до правого угруповання "С-14" Денис Поліщук та Андрій Медведько.
Слідство запевняло в отриманні достатньої кількості доказів для доведення провини підозрюваних, зокрема результатів експертизи ДНК та прямих свідчень очевидців. Але Поліщук та Медведько наполягали на тому, що вони не лише не винні, але, взагалі, були поза межами Києва в день вбивства. Судові засідання за їхньої участі супроводжувалися акціями підтримки представників правих організацій, і через деякий час суд замінив попереднє ув'язнення домашнім арештом, а потім відмовився й від цього запобіжного заходу.
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Автор: Ольга Войтович