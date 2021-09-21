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"Справедлива Росія"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справедлива Росія".

"Справедлива Росія" є російською лівоцентристською політичною партією. Партія "Справедлива Росія" була створена 2006 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Росії підбили підсумки виборів до Державної думи

У Росії підбили підсумки виборів до Державної думи 21.09.2021

Правляча партія "Єдина Росія" отримала на виборах до Державної думи 324 із 450 мандатів та має конституційну більшість у нижній палаті російського парламенту.
День бабака, або У чому різниця виборів до Держдуми 2011 і 2016 років

День бабака, або У чому різниця виборів до Держдуми 2011 і 2016 років 19.09.2016

Результати виборів до російського парламенту викликають відчуття дежавю. Але спосіб досягнення цих результатів дещо інший. Про головні відмінності виборів 2011 та 2016 року - у статті DW.
Вибори до Держдуми: Єдина Росія збільшує перевагу, комуністи виходять на друге місце

Вибори до Держдуми: "Єдина Росія" збільшує перевагу, комуністи виходять на друге місце 19.09.2016

Після підрахунку 85 відсотків голосів виборців на виборах до Держдуми "Єдина Росія" отримує більше 54 відсотків голосів. Крім того, партія влади тотально домінує за мажоритарною системою.
Попередні результати виборів до Держдуми: Єдина Росія здобуває половину голосів

Попередні результати виборів до Держдуми: "Єдина Росія" здобуває половину голосів 18.09.2016

До Держдуми РФ проходять лише чотири парламентські партії - "Єдина Росія", КПРФ, ЛДПР та "Справедлива Росія".
Держдума РФ позбавила мандата депутата, який голосував проти анексії Криму

Держдума РФ позбавила мандата депутата, який голосував проти анексії Криму 10.06.2016

Державна Дума Росії позбавила повноважень депутата від "Справедливої Росії" Іллі Пономарьова, який 2014 року проголосував проти анексії Криму. Раніше його позбавили імунітету й оголосили в міжнародний розшук.