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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справедлива Росія".
"Справедлива Росія" є російською лівоцентристською політичною партією. Партія "Справедлива Росія" була створена 2006 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.