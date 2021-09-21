"Справедлива Росія"

Вибори до Держдуми: "Єдина Росія" збільшує перевагу, комуністи виходять на друге місце

Після підрахунку 85 відсотків голосів виборців на виборах до Держдуми "Єдина Росія" отримує більше 54 відсотків голосів. Крім того, партія влади тотально домінує за мажоритарною системою.