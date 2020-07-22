Справа Wirecard: у ФРН заарештували трьох топменеджерів компанії

Німецькі правоохоронні органи в середу, 22 липня, повідомили, що заарештували колишнього виконавчого директора та двох членів ради директорів платіжного провайдера Wirecard за "комерційне шахрайство", передає агентство AFP.

Як повідомляється, багаторічний керівник Wirecard, австрієць Маркус Браун (Markus Braun) і двоє членів ради директорів компанії були затримані в Мюнхені. Всі троє, а також ще один підозрюваний, який є керуючим директором Cardsystems Middle East FZ-LLC, дочірньої компанії Wirecard у Дубаї, підозрюються в "завищенні балансу і обсягу доходів шляхом фальсифікації даних компанії".

Справа Wirecard

В кінці червня слідчі в Німеччині та інших країнах зацікавилися шахрайськими операціями платіжного провайдера Wirecard, який, як виявилося, роками підробляв звітність. За даними слідства, керівництво компанії Wirecard записало в актив з неіснуючих банківських рахунків 1,9 мільярда євро, що складає майже чверть усього балансу. Скандал вибухнув після того, як аудитори недорахувалися цієї суми на балансі компанії.

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На багаторічного керівника Маркуса Брауна завели справу, заарештували і випустили під заставу. Після того, як акції компанії обвалилися, вона оголосила про банкрутство.

Скандал зі шпигунським присмаком

Член ради директорів Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), якого вважають ключовою ланкою шахрайської схеми, безслідно зник. Британська газета Financial Times писала, що він неодноразово хвалився лондонським банкірам своїми зв'язками в австрійських спецслужбах і знанням формули отрути "Новачок", а також іншими подробицями отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Колишній член ради директорів збанкрутілої німецької компанії Wirecard Ян Марсалек

Згодом німецьке видання Handelsblatt з посиланням на підприємницькі, судові та дипломатичні кола повідомило, що , імовірно, Марсалек переховується десь у Підмосков'ї під наглядом співробітників головного розвідувального управління генштабу РФ.

За даними видання, раніше Марсалек нібито переказав значні обсяги коштів у формі біткоінів із Дубаю в Росію.

До цього інше німецьке видання Der Spiegel разом із російським The Insider і розслідувальною пошуковою мережею Bellingcat опублікували власне розслідування. Згідно з ним, Марсалек перебував у Білорусі. Туди він прибув з Талліна на приватному літаку.

Handelsblatt не уточнює, як та коли колишній топменеджер приїхав з Німеччини до Росії, в якому статусі нині перебуває на території РФ, а також в точності не розкриває, звідки журналісти отримали цю інформацію. Російська сторона поки не прокоментувала ці дані.