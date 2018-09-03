 Справа Скрипаля: британська поліція розшукує двох росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2018

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Новини

Справа Скрипаля: британська поліція розшукує двох росіян

Поліція Великобританії заявила про видачу ордерів на арешт росіян Олександра Петрова та Руслана Бошірова. Їх підозрюють у отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки

Фотографії Олександра Петрова та Руслана Бошірова, яких підозрюють у скоєнні замаху на Сергія Скрипаля та його доньку

Британські правоохоронці в середу, 5 вересня, повідомили про оголошення в розшук та видачу ордерів на арешт двох російських громадян. За їхніми словами, вже видано європейські та національні ордери на арешт росіян Олександра Петрова й Руслана Бошірова. Обох звинувачують у причетності до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, передає агенція новин AFP.

Керівник контртерористичного підрозділу британської поліції Ніл Басу не виключив, що імена та прізвища підозрюваних можуть виявитися псевдонімами. Серед іншого, двох росіян звинувачують у замаху з метою вбивства, а також зберіганні та застосування хімічної отрути типу "Новачок".

Росія все заперечує

Тим часом у МЗС РФ стверджують, що Москві "нічого не кажуть" оприлюднені імена та фотографії підозрюваних у скоєнні замаху зі застосуванням хімічної зброї росіян. Про це заявила речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова, передає агенція новин "Інтерфакс".

Також постійний представник РФ при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Олександр Шульгін вкотре запевнив, що Росія не причетна до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії. Про це він сказав у розмові з російськими журналістами. Шульгін також закликав Лондон вирішувати питання можливого застосування хімічної зброї росіянами через передбачені для цього механізми ОЗХЗ.

Напередодні ОЗХЗ підтвердила дані британської влади про те, що причиною смерті однієї людини та отруєння іншої в місті Еймсбері в червні цього року була нервово-паралітична речовина "Новачок".

Нагадаємо, Великобританія звинувачує Росію в отруєнні Скрипалів у Солсбері, Москва це заперечує. Це отруєння спричинило також і дипломатичний скандал та видворення з Великобританії й низки інших країн російських дипломатів. Згодом наприкінці червня Чарлі Роулі та Дон Стерджес з міста Еймсбері отруїлися "Новачком", який містився у знайденому ними флаконі з-під парфумів. Від наслідків отруєння Стерджес померла 8 липня.

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Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)

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ОЗХЗ підтверджує - в Еймсбері був використаний "Новачок"

Таємничі отруєння людей у британських містах Солсбері та Еймсбері спричинив нервово-паралітичний газ "Новачок", підтвердила Організація із заборони хімічної зброї. (04.09.2018)  

Санкції США проти РФ через застосування хімічної зброї набули чинності

Держдеп США запровадив низку санкцій проти Росії через отруєння хімічною зброєю у Великобританії екс-розвідника Сергія Скрипаля. Заходи запроваджені з багатьма винятками. (27.08.2018)  

За отруєнням Скрипалів стоять дві групи з Росії - ЗМІ

Такого висновку дійшли експерти, які розслідують замах на Сергія Скрипаля та його доньку в британському Солсбері. Слідчі розшукують ще одну пляшку з речовиною "Новачок", пише Sunday Mirror. (29.07.2018)  

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