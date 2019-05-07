Справа Рубана-Савченко

FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила

Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту. І хоча обвинувачень у підготовці держперевороту з неї ніхто не знімав, вона вже планує повернутись до роботи у парламенті та балотуватися на виборах восени.