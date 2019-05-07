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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа Рубана-Савченко".
Справа Рубана-Савченко - депутату України Надії Савченко та керівнику Центру звільнениї полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану звинувачують в Україні в спробі повалення державної влади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.