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Справа Рубана-Савченко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа Рубана-Савченко".

Справа Рубана-Савченко - депутату України Надії Савченко та керівнику Центру звільнениї полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану звинувачують в Україні в спробі повалення державної влади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд лишив Савченко і Рубана на волі до кінця травня

Суд лишив Савченко і Рубана на волі до кінця травня 07.05.2019

Броварський міськрайонний суд вже вдруге відклав початок розгляду справи народної депутатки Надії Савченко та голови партії "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Нове засідання призначили на 31 травня.
Володимир Рубан виїхав з України

Володимир Рубан виїхав з України 26.04.2019

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан виїхав з України, повідомили ЗМІ з посиланням на ГПУ. Адвокат обіцяє, що він повернеться до 7 травня на судове засідання.
До Ради з Надією: як Савченко поверталася в парламент

До Ради з Надією: як Савченко поверталася в парламент 23.04.2019

Уперше після звільнення з української в'язниці Надія Савченко прийшла до Верховної Ради. Яким був цей день для депутатки, яку підозрюють у намірі підірвати парламент? Кореспондент DW супроводжував політика.
FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила

FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила 16.04.2019

Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту. І хоча обвинувачень у підготовці держперевороту з неї ніхто не знімав, вона вже планує повернутись до роботи у парламенті та балотуватися на виборах восени.
Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові

Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові 11.02.2019

Розгляд справи народної депутатки Надії Савченко та екс-керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту, відбуватиметься у Чернігівському суді, вирішив Верховний суд України.

Апеляційний суд залишив Надію Савченко під арештом до 23 грудня

Апеляційний суд залишив Надію Савченко під арештом до 23 грудня 21.11.2018

Київський апеляційний суд відмовив захисту народної депутатки Надії Савченко в апеляції і залишив її за ґратами до 23 грудня.

ГПУ: Розслідування щодо Савченко і Рубана завершено

ГПУ: Розслідування щодо Савченко і Рубана завершено 01.08.2018

У Генеральній прокуратурі України повідомили про завершення слідства щодо Надії Савченко та Володимира Рубана, звинувачених у спробі повалення державної влади, і передачу матеріалів сторонам захисту для ознайомлення.
Генпрокуратура України розслідує зв'язок Медведчука з Рубаном і Савченко

Генпрокуратура України розслідує зв'язок Медведчука з Рубаном і Савченко 27.03.2018

Генпрокурор України Юрій Луценко допускає, що голова руху "Український вибір" Віктор Медведчук може бути пов'язаний з народною депутаткою Надією Савченко та головою "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном.