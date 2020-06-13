Справа про хабар: суд арештував одного підозрюваного, іншого - відсторонили від роботи

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у неділю, 14 червня, арештував на 60 діб юриста Андрія Кічу, підозрюваного у причетності до хабаря розміром у шість мільйонів доларів США керівництву антикорупційних органів - Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Підозрюваний може вийти під заставу розміром у 40,3 мільйона гривень, повідомила суддя. У разі внесення застави суд зобов'язав Кічу носити електронний браслет.

За інформацією інтернет-видання "Українська правда", Андрій Кіча є колишнім директором з правових питань компанії Burisma. Він - один із трьох затриманих, яких підозрюють у причетності до спроби підкупу керівництва НАБУ та САП з метою закриття справи проти колишнього міністра екології та природних ресурсів України, президента Burisma Миколи Злочевського.

Ще одного підозрюваного відсторонили від роботи у податковій

Днем раніше через підозру у причетності до підкупу керівництва антикорупційних органів відсторонили від виконання обов'язків першого заступника начальника управління податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка.

"13 червня 2020 року головою Державної податкової служби України Олексієм Любченком за фактом порушення присяги держслужбовця відкрито дисциплінарне провадження та відсторонено від виконання посадових обов’язків першого заступника начальника ГУ ДПС у місті Києві Миколу Ільяшенка", - повідомила податкова 14 червня у соціальній мережі Facebook.

Також призначено тематичну перевірку головного управління ДПС у місті Києві - для встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню Ільяшенком корупційного правопорушення.

Як повідомили інформагенції "Українські новини" у САП, для Ільяшенка прокурори проситимуть арешт із можливістю застави у 101 мільйон гривень.

Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник раніше розповів, що хабар у шість мільйонів доларів призначався за закриття епізоду зі сприяння Злочевського у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку". Він додав, що планувалося закрити цю справу до дня народження Злочевського. У компанії Burisma Group заперечили інформацію про причетність співробітників фірми чи президента Миколи Злочевського до пропозиції хабаря.