На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Онищенка".

В Україні народному депутату Олександру Онищенку інкримінують організацію схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу у рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування". У лютому 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.