Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Справа Онищенка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Онищенка".

В Україні народному депутату Олександру Онищенку інкримінують організацію схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу у рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування". У лютому 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка

Поліція Аахена не підтверджує затримання Олександра Онищенка 04.12.2019

ЗМІ повідомили, що в німецькому Аахені був затриманий підприємець Олександр Онищенко, якого розшукують в Україні. В поліції Аахена заявили, що їм про затримання нічого не відомо.
ЦВК оскаржила рішення суду щодо реєстрації Онищенка кандидатом на виборах

ЦВК оскаржила рішення суду щодо реєстрації Онищенка кандидатом на виборах 23.06.2019

Рішення суду щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом на позачергових парламентських виборах є необґрунтованим, заявили в Центральний виборчій комісії.
САП передала до суду обвинувальний акт у справі Онищенка

САП передала до суду обвинувальний акт у справі Онищенка 18.02.2019

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт у "газовій справі" народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора.
НАБУ завершило досудове розслідування у справі Онищенка

НАБУ завершило досудове розслідування у справі Онищенка 27.07.2018

Депутат-утікач перебуває не в Україні, тож про результати досудового розслідування НАБУ повідомило його адвокатам. Загалом у схемі встановили участь 29 осіб.

Найгучніші корупційні скандали в Україні (08.12.2017) 08.12.2017

Офшори Порошенка, "хвороба" Насірова, рюкзаки Авакова. До Міжнародного дня боротьби з корупцією, 9 грудня, DW нагадує про найгучніші корупційні скандали в Україні.
Суд призначив дату початку розгляду справи Насірова по суті

Суд призначив дату початку розгляду справи Насірова по суті 27.11.2017

Шевченківський районний суд Києва розпочне розгляд по суті справи відстороненого глави Державної фіскальної служби України Романа Насірова 7 грудня.
САП передала до суду справу Насірова: йому загрожує до шести років в'язниці

САП передала до суду справу Насірова: йому загрожує до шести років в'язниці 10.11.2017

Глава Державної фіскальної служби Роман Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. У разі визнання винним, йому загрожує від трьох до шести років в'язниці.

Німецькі лікарі спростували заяву ДУС щодо діагнозу Насірову

Німецькі лікарі спростували заяву ДУС щодо діагнозу Насірову 12.04.2017

Німецькі лікарі спростовують заяву Державного управління справами щодо діагнозу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Лікарі клініки Фрайбурга кажуть, що не оглядали його взагалі.
Справа Онищенка: від газу до записів голосу гаранта

Справа Онищенка: від газу до записів "голосу гаранта" 02.12.2016

Про нардепа-утікача Онищенка почали говорити як про можливого другого Мельниченка. Тим часом СБУ вже звинувачує його у держзраді. DW зібрала докупи основні тези у цій війні компроматів.
Справа Онищенка: НАБУ підозрює трьох адвокатів у прикритті злочинної групи

Справа Онищенка: НАБУ підозрює трьох адвокатів у прикритті злочинної групи 07.07.2016

НАБУ закидає групі адвокатів прикриття злочинної групи, причетної до заволодіння коштами компанії "Укргазвидобування". Один із них після обшуку втік за межі держави.
Справа Онищенка: 10 підозрюваних заарештували на два місяці

Справа Онищенка: 10 підозрюваних заарештували на два місяці 19.06.2016

Розслідування "газової справи", до якої причетний народний депутат Олександр Онищенко, триває: суд заарештував на два місяці 10 підозрюваних. Загальна сума альтернативної застави становить більше мільярда гривень.