На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Насірова". Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова підозрюють у фінансових махінаціях.

Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова Спеціальна антикорупційна прокуратура підозрює в завданні українській державі збитків на суму два мільярда гривень. Вручення підозри Насірову відбувалося в березні 2017-го року в рамках розслідування "газової справи", у якій фігурує народний депутат України Олександр Онищенко. Слідство вважає, що Насіров упродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах Онищенка, віддавав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконні вказівки приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.