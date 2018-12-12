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Справа Насірова

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Насірова". Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова підозрюють у фінансових махінаціях.

Голову Державної фіскальної служби Романа Насірова Спеціальна антикорупційна прокуратура підозрює в завданні українській державі збитків на суму два мільярда гривень. Вручення підозри Насірову відбувалося в березні 2017-го року в рамках розслідування "газової справи", у якій фігурує народний депутат України Олександр Онищенко. Слідство вважає, що Насіров упродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах Онищенка, віддавав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконні вказівки приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Насіров готовий повернутися до роботи главою ДФС

Насіров готовий повернутися до роботи главою ДФС 12.12.2018

Роман Насіров, якого суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, заявив, що готовий повернутись до роботи. Він також готовий брати участь у президентській кампанії.
В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби

В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби 16.11.2018

Мирослава Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Сам колишній в.о. голови Державної фіскальної служби не з'являється на допити і заявляє, що лікується в Німеччині.

Роман Насіров планує йти в президенти України

Роман Насіров планує йти в президенти України 30.07.2018

Колишній очільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, звільнений через звинувачення у зловживанні службовим становищем, планує балотуватися в президенти країни у 2019 році.

Україна у 2017-му - найвизначніші події року (фотогалерея) 30.12.2017

Фінал "Євробачення" у Києві, безвіз для подорожей до ЄС, блокада Донбасу, гучні антикорупційні справи та найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими. Найвизначніші для України події 2017-го - у фотодобірці DW.
Від Насірова до НАБУ: найгучніші корупційні скандали останніх двох років (відео)

Від Насірова до НАБУ: найгучніші корупційні скандали останніх двох років (відео) 09.12.2017

Офшори Порошенка, "хвороба" Насірова, рюкзаки Авакова. До Міжнародного дня боротьби з корупцією, 9 грудня, DW нагадує про найгучніші корупційні скандали в Україні.
Директор НАБУ: Ми арештовуємо тих, кого досі ніхто не арештовував

Директор НАБУ: Ми арештовуємо тих, кого досі ніхто не арештовував 07.06.2017

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю DW - про свіжі гучні справи, ефективність боротьби з корупціонерами та підсумки перших двох років роботи агентства.
Запобіжний захід Насірову подовжили на два місяці

Запобіжний захід Насірову подовжили на два місяці 27.04.2017

Процесуальні зобов'язання Насірову подовжили до 26 червня. Підозрюваний також не має права залишати Київ.
Німецькі лікарі спростували заяву ДУС щодо діагнозу Насірову

Німецькі лікарі спростували заяву ДУС щодо діагнозу Насірову 12.04.2017

Німецькі лікарі спростовують заяву Державного управління справами щодо діагнозу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Лікарі клініки Фрайбурга кажуть, що не оглядали його взагалі.
САП: За Насірова внесли заставу 100 мільйонів гривень

САП: За Насірова внесли заставу 100 мільйонів гривень 16.03.2017

Дружина та тесть відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли за підозрюваного встановлену судом заставу в розмірі 100 мільйонів гривень, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Нова надія. Чи пришвидшить справа Насірова створення антикорупційного суду

Нова надія. Чи пришвидшить справа Насірова створення антикорупційного суду 10.03.2017

Судова драма в справі відстороненого голови ДФС змусила згадати в Україні про антикорупційний суд. Але на перепоні стоїть небажання влади мати непідконтрольний їй орган правосуддя.
Румунська експертка: У боротьбі з корупцією Україна відстає від Румунії на 15 років

Румунська експертка: У боротьбі з корупцією Україна відстає від Румунії на 15 років 10.03.2017

Чим може румунський досвід боротьби з корупцією бути корисним Україні, і чому, попри прогрес у реформах, румуни вийшли на вулиці з протестами? Про це в інтерв’ю з аналітиком ЕкспертФоруму в Бухаресті Лаурою Штефан.
Коментар: Справа Насірова та небезпека антикорупційного Майдану

Коментар: Справа Насірова та небезпека антикорупційного Майдану 07.03.2017

Справа очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова, якого звинувачують у зловживаннях владою, може стати початком великої антикорупційної боротьби, вважає журналіст Сергій Руденко.