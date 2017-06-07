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Справа Мартиненка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Мартиненка".

Справи за підозрою в корупції та відмиванні грошей проти екс-депутата України Миколи Мартиненка розслідуються в Україні, Австрії, Швейцарії та Чехії. Екс-депутата Верховної Ради, члена політичної партії "Народний фронт" Миколу Мартиненка підозрюють в Україні в розкраданні коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК). За даними слідчих, дії екс-депутата, який входив раніше до наглядової ради підприємства, заподіяли державі понад 17 мільйонів доларів збитків. Сам Мартиненко відкидає звинувачення у свій бік, називаючи їх піаром Національного антикорупційного бюрок України (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Мартиненка було затримано 20 квітня 2017 року, але вже 22 квітня екс-депутата звільнили на поруки українських міністрів і народних депутатів. Крім того, справи за підозрою в корупції та відмиванні грошей проти Мартиненка розслідуються в Австрії, Швейцарії та Чехії.

Директор НАБУ: Ми арештовуємо тих, кого досі ніхто не арештовував

Директор НАБУ: Ми арештовуємо тих, кого досі ніхто не арештовував 07.06.2017

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю DW - про свіжі гучні справи, ефективність боротьби з корупціонерами та підсумки перших двох років роботи агентства.
Апеляційний суд залишив в силі звільнення Мартиненка на поруки

Апеляційний суд залишив в силі звільнення Мартиненка на поруки 12.05.2017

Рішення Солом'янського райсуду Києва був визнаний Апеляційним судом правомірним. Це рішення суду оскарженню не підлягає.
САП домагатиметься арешту всього майна Мартиненка

САП домагатиметься арешту всього майна Мартиненка 03.05.2017

У САП пояснили, що арешту майна вимагає стаття, за якою підозрюють Мартиненка. Водночас Апеляційний суд Києва відклав розгляд скарги прокуратури на звільнення екс-нардепа на поруки.
Районний суд Києва відпустив екс-депутата ВР Мартиненка на поруки

Районний суд Києва відпустив екс-депутата ВР Мартиненка на поруки 22.04.2017

Затриманого екс-депутата України Миколу Мартиненка звільнили на поруки народних депутатів. Відповідний присуд ухвалив Солом'янський районний суд міста Києва.
Справа Мартиненка: Кариби, Відень і українські схеми

Справа Мартиненка: Кариби, Відень і українські "схеми" 21.04.2017

Затримання Миколи Мартиненка може стати першою спробою розплутати клубок з казнокрадства і підкупленої політики. Сага про Кариби, українські "схеми" та австрійські фірми - у розслідуванні DW.
Шпигуни Фірташа, друга серія: Мартиненко

"Шпигуни Фірташа", друга серія: Мартиненко 21.04.2017

У Києві 20 квітня затримали екс-депутата Миколу Мартиненка. Тим часом у швейцарському Цюриху відбувся арешт його можливого подільника в одній майже детективній історії.