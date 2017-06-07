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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Мартиненка".
Справи за підозрою в корупції та відмиванні грошей проти екс-депутата України Миколи Мартиненка розслідуються в Україні, Австрії, Швейцарії та Чехії. Екс-депутата Верховної Ради, члена політичної партії "Народний фронт" Миколу Мартиненка підозрюють в Україні в розкраданні коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК). За даними слідчих, дії екс-депутата, який входив раніше до наглядової ради підприємства, заподіяли державі понад 17 мільйонів доларів збитків. Сам Мартиненко відкидає звинувачення у свій бік, називаючи їх піаром Національного антикорупційного бюрок України (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Мартиненка було затримано 20 квітня 2017 року, але вже 22 квітня екс-депутата звільнили на поруки українських міністрів і народних депутатів. Крім того, справи за підозрою в корупції та відмиванні грошей проти Мартиненка розслідуються в Австрії, Швейцарії та Чехії.