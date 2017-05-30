На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Клименка".

Справа Клименка - справа екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, якому закидають створення корупційної схеми. В Україні ведеться розслідування проти колишніх керівників обласних управлінь вже не існуючого міністерства доходів і зборів, які були причетні до організації так званих "податкових майданчиків", пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів часів президентства Віктора Януковича Олександром Клименком. За офіційними даними, завдяки цим схемам колишні представники влади незаконно отримали за рахунок платників податків 97 мільярдів гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.