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Справа Клименка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Клименка".

Справа Клименка - справа екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, якому закидають створення корупційної схеми. В Україні ведеться розслідування проти колишніх керівників обласних управлінь вже не існуючого міністерства доходів і зборів, які були причетні до організації так званих "податкових майданчиків", пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів часів президентства Віктора Януковича Олександром Клименком. За офіційними даними, завдяки цим схемам колишні представники влади незаконно отримали за рахунок платників податків 97 мільярдів гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Маски-шоу і все дарма? Чому корупціонери в Україні уникають арешту

"Маски-шоу" і все дарма? Чому корупціонери в Україні уникають арешту 30.05.2017

Підозрюваним у корупційних злочинах допомагає поблажливість судів і законодавства, а також погана підготовка сторони обвинувачення, кажуть експерти. DW з'ясовувала, чому затриманих так швидко відпускають з-під варти.
Коментар: Український Спрут, або Бій з власною тінню

Коментар: Український "Спрут", або Бій з власною тінню 26.05.2017

Масове затримання чиновників епохи Януковича - попередження для їхніх нинішніх колег. Але майбутнє української корупції зараз вирішується в судах, пише Сергій Руденко для DW.
Голлівудський піар. Що стоїть за затриманнями українських податківців

Голлівудський піар. Що стоїть за затриманнями українських податківців 26.05.2017

Затримання службовців податкової можна було провести набагато скромніше, а вихід їх під заставу є цілком очікуваним, запевняють експерти.
Суд обрав запобіжні заходи кільком затриманим екс-податківцям

Суд обрав запобіжні заходи кільком затриманим екс-податківцям 25.05.2017

Печерський районний суд Києва вирішив, що кілька затриманих заслуговують на те, щоб утримуватись під вартою, водночас кількох підозрюваних було відпущено під особисте зобов'язання або під заставу.

По всій Україні затримані 23 податківці за корупційну схему часів Януковича

По всій Україні затримані 23 податківці за корупційну схему часів Януковича 24.05.2017

Головний військовий прокурор України заявив про велику антикорупційну операцію, головною ціллю якої є люди, причетні до організації "податкових майданчиків" за часів міністра доходів Клименка.
Клименко повідомляє, що Суд ЄС зняв з нього частину санкцій

Клименко повідомляє, що Суд ЄС зняв з нього частину санкцій 15.06.2016

Ідеться лише про першу хвилю санкцій. Щодо решти - тривають окремі процедури оскаржень.