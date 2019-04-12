 Справа Гандзюк: СБУ заявила, що спільно з Інтерполом розшукує підозрюваного Олексія Левіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Справа Гандзюк: СБУ заявила, що спільно з Інтерполом розшукує підозрюваного Олексія Левіна

Підозрюваний в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін перебуває в міжнародному розшуку, повідомили в СБУ. Слідчі займаються встановленням замовників злочину.

Підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк знаходиться в базі розшуку Інтерполу

Підозрюваний в убивстві Катерини Гандзюк перебуває в базі розшуку Інтерполу

Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом здійснює міжнародний розшук Олексія Левіна, якого підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це у п'ятницю, 27 вересня, повідомив керівник головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

За його словами, слідчі СБУ, задіяні з листопада 2018 року в розслідуванні нападу на Гандзюк, зосередилися на встановленні замовників злочину. Також вони продовжують досудове розслідування в справі про можливу причетність інших осіб до замовлення нападу на херсонську активістку. Тиводар нагадав, що СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України зібрала достатньо доказів і повідомила про підозру Левіну та голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Було затримано п'ятьох підозрюваних у замаху на Гандзюк. У лютому 2019 року Шевченківський районний суд Києва продовжив до 3 липня терміни досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо вбивства Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера, помічника народного депутата Ігоря Павловського, екс-учасника АТО Сергія Торбіна й Олексія Левіна.

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Владиславу Мангеру, який носитиме електронний браслет до 1 липня, дозволили пересуватися в межах Херсонської області. (31.05.2019)

Суд виніс вирок винуватцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. П'ятеро колишніх учасників війни на Донбасі проведуть від трьох до шести з половиною років у в'язниці. Та організатори злочину не знайдені. (07.06.2019)

7 травня 2019 року ГПУ затвердила й направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно п'ятьох осіб, обвинувачених у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть Гандзюк. 6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством п'ятьох обвинувачених і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі.

У грудні 2018 року тодішній генпрокурор Луценко повідомив, що правоохоронні органи оголосили підозру Олексію Левіну (Москаленку) як учаснику підготовки та організації нападу на Гандзюк. За його словами, Левін має кримінальне минуле, а після скоєння злочину залишив територію України. У січні 2019 року СБУ оголосила Левіна в розшук. Згідно з оприлюдненою інформацією, він зник 19 серпня 2018 року. У серпні 2019 року адвокат Андрій Мурашкін повідомив, що Левіна (Москаленка) затримали в одній із країн Євросоюзу і після допиту відпустили, оскільки, за його словами, СБУ відмовилася подавати документи на його екстрадицію.

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Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019)

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