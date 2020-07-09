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Справа Бабченка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа Бабченка".

29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, а потім й українські офіційні органи повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка, який з 2017 року працює на телеканалі ATR у Києві, нібито застрелили на сходах його будинку в Києві. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ. Того самого дня стало відомо про затримання організатора "вбивства" Бабченка - Бориса Германа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Росії включили Аркадія Бабченка до списку терористів

В Росії включили Аркадія Бабченка до списку терористів 09.07.2020

Російський письменник і опозиційний журналіст, військовий кореспондент виїхав з Росії ще у 2017 році.
Суд випустив із в'язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка

Суд випустив із в'язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка 13.11.2019

Суд у Києві звільнив з-під варти засудженого за організацію замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа, посилаючись на стан його здоров'я.
Аркадій Бабченко повідомив, що виїхав з України

Аркадій Бабченко повідомив, що виїхав з України 03.11.2019

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко повідомив, що виїхав з України до Ізраїлю через півроку після обрання нового президента, як він пообіцяв раніше.

Рік справі Бабченка: запитання без відповідей

Рік справі Бабченка: запитання без відповідей 29.05.2019

Чому єдиного засудженого за замах на журналіста звільняють з тюрми, а іншого ніяк не почнуть судити, та чи вдалося слідчим встановити російський слід? У справі Бабченка за рік кількість відкритих запитань лише зросла.
Суд переніс розгляд справи підозрюваного у замаху на журналіста Бабченка

Суд переніс розгляд справи підозрюваного у замаху на журналіста Бабченка 20.12.2018

Шевченківський районний суд Києва скасував заплановане на 20 грудня підготовче засідання в справі В'ячеслава Пивоварника, підозрюваного в організації та фінансуванні замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.
Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю

Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю 19.12.2018

З Тараса Стельмашенка, який був підозрюваним у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка, зняли обвинувачення в тероризмі та звільнили з-під варти.

Справа Бабченка: доля підозрюваних у замаху на вбивство

Справа Бабченка: доля підозрюваних у замаху на вбивство 19.12.2018

Служба безпеки України завершила розслідування щодо останніх двох підозрюваних у справі журналіста Аркадія Бабченка. Один з них - В'ячеслав Пивоварник - і досі в розшуку, але суд все одно розпочинає розгляд його справи.
Бабченко припустив, що його вбивство замовив кухар Путіна Пригожин

Бабченко припустив, що його вбивство замовив "кухар Путіна" Пригожин 01.10.2018

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко заявив про причетність до замаху на нього російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна".
Справа Бабченка: перший вирок у режимі секретності

Справа Бабченка: перший вирок у режимі секретності 01.10.2018

Набув сили вирок Борису Герману - організатору замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Попри обіцянки СБУ забезпечити прозоре розслідування, у резонасній кримінальній справі залишається чимало таємниць.
Справа Бабченка стає дедалі заплутанішою

Справа Бабченка стає дедалі заплутанішою 28.06.2018

До цього часу СБУ не надала переконливих доказів "кремлівського сліду" у замаху на російського журналіста в Києві, а кожен новий фігурант справи дедалі більше заплутує цю історію.

Справа Бабченка і список 47: що (не)відомо (відео)

Справа Бабченка і "список 47": що (не)відомо (відео) 08.06.2018

Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства журналіста Аркадія Бабченка, спецслужби так і не розповіли подробиць. В історії з цією справою, а також "списком 47" залишається ще чимало запитань.
У Берліні очікують від Києва доказів у справі Бабченка

У Берліні очікують від Києва доказів у справі Бабченка 01.06.2018

Підозри в змові з метою вбивства журналіста - дуже серйозне звинувачення, тож в уряді ФРН очікують, що вони будуть підкріплені доказами.

Суд заарештував підозрюваного в справі Бабченка

Суд заарештував підозрюваного в справі Бабченка 31.05.2018

Підозрюваний Борис Герман стверджує, що співпрацював з контррозвідкою України. Суд арештував його на два місяці.
Бабченко розповів, як організували інсценування його убивства

Бабченко розповів, як організували інсценування його убивства 31.05.2018

Аркадій Бабченко заявив про плани щодо українського громадянства. Журналіст також розповів, як організували імітацію його вбивства.
Глава МЗС ФРН чекає від України подробиць щодо справи Бабченка

Глава МЗС ФРН чекає від України подробиць щодо "справи Бабченка" 31.05.2018

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас очікує, що Україна надасть додаткову інформацію щодо інсценування вбивства журналіста Бабченка. Про це він сказав перед початком візиту до Києва.