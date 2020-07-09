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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа Бабченка".
29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, а потім й українські офіційні органи повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка, який з 2017 року працює на телеканалі ATR у Києві, нібито застрелили на сходах його будинку в Києві. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ. Того самого дня стало відомо про затримання організатора "вбивства" Бабченка - Бориса Германа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Шевченківський районний суд Києва скасував заплановане на 20 грудня підготовче засідання в справі В'ячеслава Пивоварника, підозрюваного в організації та фінансуванні замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.