Спостерігачі ОБСЄ: Вибори були конкурентними, але з певними порушеннями

Спостерігачі ОБСЄ та Парламентської асамблеї НАТО похвалили роботу ЦВК на виборах, але звернули увагу на непрозоре фінансування передвиборчих кампаній, порушення в мажоритарних округах та упереджене ставлення ЗМІ.
Позачергові вибори до Верховної Ради України загалом відбулися конкурентно і прозоро, однак були зафіксовані певні проблеми, зокрема, із прозорістю фінансування, заявив у понеділок, 22 липня, спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва. "Кампанію було проведено конкурентно, і зловживань загалом не було (…) Але фінансування кампанії було не таким прозорим, як мало бути (...) Були моменти, коли за допомогою фінансування були спроби вплинути на українців", - зазначив він під час пресконференції спостерігачів у Києві, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
ОБСЄ: Реформи мають бути продовжені
Канерва нагадав, що раніше в ОБСЄ рекомендували українському уряду зробити більш прозорою та звітною процедуру фінансування партій, що не було забезпечено на виборах. Водночас Канерва похвалив органи влади, які змогли підготувавти вибори в такий короткий термін. Він також наголосив, що Верховна Рада нового скликання має прискорити впровадження рекомендацій і продовжити втілення реформ. "Поширене використання недоліків законодавства свідчить, що новообраний парламент має прискорити впровадження рекомендацій", - зазначив він.
У свою чергу глава місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами Альберт Йонссон заявив, що вибори були конкурентними, але були порушення у мажоритарних округах.
"Фінансування кампанії відзначалося надмірним впливом олігархів (...) І відзначалося використання адмінресурсу", - зазначив він. Водночас представник місії наголосив, що загалом проведення виборів з адміністративної точки зору "було успішним і усі процедури були дотримані".
Спостерігачі ОБСЄ звернули увагу на проблеми з неупередженістю засобів масової інформації під час виборчої кампанії. "Результати моніторингу ЗМІ засвідчили, що були недоліки з неупередженим висвітленням", - зазначив Йонссон. В ОБСЄ також занепокоєні залученістю ЗМІ до виборчої кампанії, а також несвоєчасним реагування правоохоронців на порушення.
ПА НАТО і ПА ОБСЄ відзначили роботу ЦВК
Натомість голова делегації Парламентської асамблеї НАТО Маделен Мун заявила про високу оцінку роботи Центральної виборчої комісії на виборах, але також відзначила наявність низки недоліків під час голосування в мажоритарних округах. "Ми побачили спокійний виборчий процес. Ми високо оцінюємо роботу ЦВК", - сказала Мун. За її словами, недоліки були пов'язані з виборами на одномандатних округах.
Своєю чергою голова делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ Серен Моборн також похвалила роботу виборчої комісії. "Прекрасна робота і відданість ЦВК, щоб підготувати вибори, попри такі стислі терміни на підготовку, а також низку регуляторних питань. ЦВК змогла витримати всі дедлайни", - зазначила вона.
Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольні Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.