Україна стає найбільшим ринком нелегальної зброї в Європі?

Правоохоронці і спецслужби України поки не можуть приборкати неконтрольоване розповсюдження вогнепальної зброї. Її помітно побільшало від початку війни на Донбасі. Наскільки небезпечна ця ситуація для мирних громадян?