Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Спецслужби України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби України".

До спецслужб України відносять Службу безпеки України (СБУ), Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР), Службу зовнішньої розвідки (СЗР) та Управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Активіста-противника вакцинації Остапа Стахіва випустили з СІЗО під заставу

Активіста-противника вакцинації Остапа Стахіва випустили з СІЗО під заставу 01.12.2021

Організатора акцій антивакцинаторів Остапа Стахіва випустили із СІЗО під заставу у майже один мільйон гривень. Тепер він має пройти судово-психіатричну експертизу.
Рада затвердила Баканова головою СБУ

Рада затвердила Баканова головою СБУ 29.08.2019

Депутати звільнили голову Cлужби безпеки України Василя Грицака і призначили на цю посаду соратника Зеленського Івана Баканова.
Євросоюз - Києву: СБУ має займатися нацбезпекою, а не боротьбою з корупцією

Євросоюз - Києву: СБУ має займатися нацбезпекою, а не боротьбою з корупцією 14.06.2018

Служба безпеки України не повинна розслідувати економічні та антикорупційні злочини, наполягають у Брюсселі. СБУ цієї позиції не поділяє.
СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий

СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий 30.05.2018

Смерть Аркадія Бабченка було інсценовано українськими спецслужбами задля попередження запланованого убивства. Для реалізації злочину було найнято колишнього бійця АТО.
Україна стає найбільшим ринком нелегальної зброї в Європі?

Україна стає найбільшим ринком нелегальної зброї в Європі? 13.11.2015

Правоохоронці і спецслужби України поки не можуть приборкати неконтрольоване розповсюдження вогнепальної зброї. Її помітно побільшало від початку війни на Донбасі. Наскільки небезпечна ця ситуація для мирних громадян?

Україна стає найбільшим ринком нелегальної зброї у Європі? 13.11.2015

Правоохоронці і спецслужби України поки не можуть приборкати неконтрольоване розповсюдження вогнепальної зброї. Ії помітно побільшало з початком війни на Сході. Наскільки небезпечна ситуація для мирних громадян?