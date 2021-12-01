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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби України".
До спецслужб України відносять Службу безпеки України (СБУ), Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР), Службу зовнішньої розвідки (СЗР) та Управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.