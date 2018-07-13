Спецслужба ФРН розповіла про кібератаки, за якими, як підозрюють, стоїть РФ

Німецькі медіакомпанії та організація зі сфери хімічних досліджень стали, за даними спецслужби ФРН, мішенню кібератак. У четвер, 12 липня, Федеральне відомство з охорони конституції у своїй доповіді повідомило, що наявна інформація свідчить про хвилю атак, здійснених, ймовірно, з метою шпигунства. При цьому є вказівки на те, що напади, здійснені в серпні 2017 і червні 2018 року, і які, можливо, тривають і досі, організувало російське угруповання хакерів Sandworm.

Відомство з охорони конституції уточнює, що за атаками, як підозрюють, може стояти російська спецслужба. Йдеться, згідно з доповіддю, про так звану атаку спрямованого фішингу (spear phishing), з високою точністю здійснену проти конкретних об'єктів.

Під час кібератак електронною поштою надсилалися листи від імені відправника, що заслуговує на довіру, з наданням зараженого текстового документа в форматі Word. Коли користувач відкривав його, надходила рекомендація дозволити виконання макросів. Якщо дати такий дозвіл, то з'являється можливість стеження за мережевою інфраструктурою або навіть управління нею.

Не виключено, що в Німеччині, крім медіакомпаній і організації, що займається хімічними дослідженнями, зазнали атаки й інші підприємства. За даними німецької спецслужби, технічно висококваліфіковане і вкрай агресивне угруповання Sandworm діє як мінімум з 2013 року. Воно відоме, серед іншого, нападами на цілі в Україні, зокрема в енергетичному секторі.