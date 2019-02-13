 Спецслужба ФРН вивчає зв′язки німецьких крайніх правих з Москвою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Спецслужба ФРН вивчає зв'язки німецьких крайніх правих з Москвою

У німецькому Федеральному відомстві з охорони конституції вважають, що Москва розглядає німецькі крайньоправі партії як можливих союзників у намаганнях дестабілізувати Захід.

Під час демонстрації німецької Правої партії, яка опинилася в полі зору спецслужби (архівне фото)

Під час демонстрації німецької Правої партії, яка опинилася в полі зору спецслужби (архівне фото)

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), яке нещодавно посилило нагляд за діяльністю правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), перевіряє зв'язки німецьких крайньоправих партій з Москвою. Про це у четвер, 14 лютого, повідомили видання редакційної групи RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

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Внаслідок нападу правопопуліст Франк Маґніц зазнав тяжких травм. За даними поліції, нападники діяли з політичних мотивів. (08.01.2019)

Німецькі спецслужби отримають право вести обмежене спостереження за партією "Альтернатива для Німеччини", оскільки підозрюється, що її діяльність суперечить Конституції Німеччини. (15.01.2019)

Спецслужба вивчає можливий вплив Росії на вибори до Європарламенту, які відбудуться у травні, та на вибори до ландтагів у землях Бранденбург, Тюрингія та Саксонія. Вже проведена відповідна зустріч з представниками відділень спецслужби в окремих федеральних землях. У центрі уваги BfV -  праворадикальна Права партія (Die Rechte). Як повідомили редакційній групі представники відомства, там вважають, що Москва розглядає правоекстремістські німецькі партії як можливих союзників у намаганнях дестабілізувати Захід.

Водночас правопопулістська АдН, яка представлена в Бундестазі, запевнила німецьку контррозвідку, що має дуже "обмежені контакти" з Москвою. Утім, у поле зору BfV потрапив депутат Бундестагу від АдН Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier). Його колишнього консультанта Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter) підозрюють в організації підпалу угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому минулого року. Фронмаєр повідомив, що 15 січня припинив співпрацю з консультантом.

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01:12 хв

Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019)

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Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019)  

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