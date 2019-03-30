Спецпрокурор США Мюллер свідчитиме в Конгресі

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США та зв'язки оточення Дональда Трампа з Москвою, дасть свідчення на відкритому засіданні двох комітетів Палати представників Конгресу - з питань юстиції та діяльності спецслужб. Про це у вівторок, 25 червня, повідомили голова комітету з питань юстиції Джеррі Надлер та голова комітету з питань діяльності спецслужб Адам Шифф.

Свідчення Роберта Мюллера заплановані на 17 липня. Представники Демократичної партії США тривалий час намагалися переконати спецпрокурора дати публічні свідчення у Конгресі. Надлер і Шифф заявили, що громадяни США хотіли безпосередньо від Мюллера почути, що він та його команда розслідували упродовж двох років та що їм вдалося встановити.

Нагадаємо, раніше Роберт Мюллер відмовлявся свідчити перед Конгресом. Він заявив, що не вважає це необхідним та наголосив, що його доповідь "говорить сама за себе". Мюллер підкреслив, що будь-яка його заява в Конгресі не буде виходити за рамки його звіту про розслідування.

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків. Відредагований звіт щодо розслідування опублікували 18 квітня.

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