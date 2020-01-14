Спецпредставник ООН закликає вивести з Лівії іноземних бійців

Напередодні міжнародної конференції щодо Лівії в Берліні спецпредставник генерального секретаря ООН у цій країні Гасан Саламі закликав до припинення іноземного втручання в лівійський конфлікт. Участь інших країн тільки посилює розкол в країні, заявив Саламі в суботу, 18 січня, повідомляє інформагенція AFP. "Ми повинні покласти край порочному колу, в якому лівійці просять про допомогу інші країни", - вважає Саламі.

На його думку, міжнародне співтовариство повинне сприяти припиненню збройного конфлікту в Лівії та її успішному розвитку. Говорячи про майбутню конференцію, Саламі зазначив, що він не налаштований песимістично, але і "не настільки наївний", щоб вважати, що буде покладено край розбіжностям між різними країнами щодо Лівії. В інтерв'ю міжнародному арабському виданню Al-Sharq al-Awsat Саламі виступив проти участі в лівійському конфлікті іноземних бійців і розповів, що на конференції будуть обговорюватися нелегальні поставки зброї до Лівії.

Спецпредставник ООН наголосив, що йдеться про міжнародну зустріч, і не варто очікувати укладення на ній угоди між урядом національної єдності й командувачем "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфою Хафтаром. Метою конференції є укладання стабільного перемир'я на основі тимчасового припинення вогню, яке діє в Лівії з 12 січня.

Німеччина та ОАЕ закликають до миру в Лівії

Пізніше цього дня Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати спільно закликали всі сторони конфлікту в Лівії дотримуватися довготривалого режиму припинення вогню, а також закликали міжнародні військові сили покинути країну. З такою заявою речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) виступив після зустрічі німецької канцлери Анґели Меркель (Angela Merkel) та принцом-наступником Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїд Аль Нахайяном, повідомляє агенція dpa. "Канцлерка та кронпринц дійшли згоди, що лівійський конфлікт не можна вирішити військовими засобами", - наголосив Зайберт і додав, що "мир і стабільність" у країні мають бути досягнуті шляхом переговорів.

Нагадаємо, що 19 січня в Берліні пройде міжнародна конференція щодо Лівії, на яку запрошені представники сторін конфлікту, а також лідери держав, які безпосередньо чи опосередковано беруть участь у врегулюванні лівійського конфлікту.

Хто з ким воює в Лівії

У Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році і його вбивства почалася боротьба за владу між різними угрупованнями. Цей конфлікт призвів до громадянської війни, яка триває досі. На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності під керівництвом Фаїза Сараджа. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з генералом Халіфою Хафтаром.

Останній веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. 76-річний генерал підтримує парламент в Тобруці і прагне повалити уряд Сараджа. За Хафтаром стоять Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Росія. Туреччина, зі свого боку, підтримує уряд в Триполі і 16 січня почала перекидання військ до Лівії.