 Спецпредставник ООН закликає вивести з Лівії іноземних бійців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2020

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Новини

Спецпредставник ООН закликає вивести з Лівії іноземних бійців

На міжнародній конференції щодо Лівії 19 січня обговорюватимуть нелегальні поставки зброї в цю країну, розповів спецпредставник ООН. Він також закликав до виведення з країни іноземних бійців.

Бійці лівійського уряду національної єдності

Бійці лівійського уряду національної єдності

Напередодні міжнародної конференції щодо Лівії в Берліні спецпредставник генерального секретаря ООН у цій країні Гасан Саламі закликав до припинення іноземного втручання в лівійський конфлікт. Участь інших країн тільки посилює розкол в країні, заявив Саламі в суботу, 18 січня, повідомляє інформагенція AFP. "Ми повинні покласти край порочному колу, в якому лівійці просять про допомогу інші країни", - вважає Саламі.

На його думку, міжнародне співтовариство повинне сприяти припиненню збройного конфлікту в Лівії та її успішному розвитку. Говорячи про майбутню конференцію, Саламі зазначив, що він не налаштований песимістично, але і "не настільки наївний", щоб вважати, що буде покладено край розбіжностям між різними країнами щодо Лівії. В інтерв'ю міжнародному арабському виданню Al-Sharq al-Awsat Саламі виступив проти участі в лівійському конфлікті іноземних бійців і розповів, що на конференції будуть обговорюватися нелегальні поставки зброї до Лівії.

Спецпредставник ООН наголосив, що йдеться про міжнародну зустріч, і не варто очікувати укладення на ній угоди між урядом національної єдності й командувачем "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфою Хафтаром. Метою конференції є укладання стабільного перемир'я на основі тимчасового припинення вогню, яке діє в Лівії з 12 січня.

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Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має бути готовий допомогти Лівії, якщо там встановиться перемир'я, у тому числі - відправкою солдатів. (17.01.2020)

Конференція щодо Лівії у столиці Німеччини відбудеться 19 січня. Цю інформацію офіційно підтвердили у німецькому уряді. Тим часом міжлівійські переговори про припинення вогню не принесли результатів. (14.01.2020)

"Лівійська національна армія" Халіфи Хафтара, що веде наступ на Триполі, та міжнародно визнаний уряд Лівії оголосили про припинення вогню. (12.01.2020)

Німеччина та ОАЕ закликають до миру в Лівії

Пізніше цього дня Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати спільно закликали всі сторони конфлікту в Лівії дотримуватися довготривалого режиму припинення вогню, а також закликали міжнародні військові сили покинути країну. З такою заявою речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) виступив після зустрічі німецької канцлери Анґели Меркель (Angela Merkel) та принцом-наступником Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїд Аль Нахайяном, повідомляє агенція dpa. "Канцлерка та кронпринц дійшли згоди, що лівійський конфлікт не можна вирішити військовими засобами", - наголосив Зайберт і додав, що "мир і стабільність" у країні мають бути досягнуті шляхом переговорів.

Нагадаємо, що 19 січня в Берліні пройде міжнародна конференція щодо Лівії, на яку запрошені представники сторін конфлікту, а також лідери держав, які безпосередньо чи опосередковано беруть участь у врегулюванні лівійського конфлікту.

Хто з ким воює в Лівії

У Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році і його вбивства почалася боротьба за владу між різними угрупованнями. Цей конфлікт призвів до громадянської війни, яка триває досі. На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності під керівництвом Фаїза Сараджа. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з генералом Халіфою Хафтаром.

Останній веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. 76-річний генерал підтримує парламент в Тобруці і прагне повалити уряд Сараджа. За Хафтаром стоять Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Росія. Туреччина, зі свого боку, підтримує уряд в Триполі і 16 січня почала перекидання військ до Лівії.

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