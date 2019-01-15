 Спершу бив, тепер захищає: тюрми та інтернати без катувань (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 17.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Спершу бив, тепер захищає: тюрми та інтернати без катувань (відео)

У 90-х він працював слідчим карного розшуку і сам "вибивав" свідчення з людей. Згодом у в'язниці знущалися вже над ним. Тепер Олександр Гатіятуллін керує ГО "Україна без тортур”. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Волонтери України без тортур моніторять усі місця несвободи, щоб попередити жорстоке поводження з людьми

Волонтери "України без тортур" моніторять усі місця несвободи, щоб попередити жорстоке поводження з людьми

"Непроханим гостем" називають 45-річного киянина Олександра Гатіятулліна. Без будь-якого попередження він може зайти до виправних колоній, дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних закладів. Та перевірити, в яких умовах там утримують людей. Нині оглядає камери тимчасового утримання у Голосіївському управлінні Національної поліції в Києві.

 

DW.COM

Дві сторони медалі: як Київ поводиться із затриманими?

Затримані в Україні російські силовики розповідають, що з ними поводяться добре. Але чи етичні дії Києва щодо полонених? Правозахисники поки не дали чіткої оцінки. (23.05.2015)  

Експерти про звіт ООН: Україна не готова виконувати свої міжнародні зобов'язання

Звинувачення ООН на адресу СБУ у застосуванні тортур можуть серйозно нашкодити іміджу України. Але українська влада ще має шанс виправити ситуацію, кажуть експерти. (06.06.2016)  

Правозахисники: СБУ більше не тримає ув'язнених у таємній в'язниці у Харкові

Міжнародні правозахисні організації заявили, що 18 осіб, яких, за їхніми даними, утримували під вартою у таємній в'язниці СБУ у Харкові, звільнені. (26.01.2017)  

СНІД в українських в'язницях: як зупинити небезпеку?

Рівень захворювання на ВІЛ/СНІД в українських тюрмах щонайменше всемеро перевищує показники серед решти населення. Мінімізувати головне джерело поширення ВІЛ-інфекції можна. Чи готова Україна перейняти досвід Європи? (01.12.2018)  

Також за темою

#LocalHeroes: борець проти катувань у тюрмах та інтернатах (17.01.2019) 17.01.2019

У 90-х він працював слідчим карного розшуку і сам "вибивав" свідчення з людей. Згодом опинився за ґратами, і знущалися вже над ним. Врешті Олександр Гатіятуллін докорінно змінив своє життя і тепер керує ГО "Україна без тортур”. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.