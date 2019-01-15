Спершу бив, тепер захищає: тюрми та інтернати без катувань (відео)

У 90-х він працював слідчим карного розшуку і сам "вибивав" свідчення з людей. Згодом у в'язниці знущалися вже над ним. Тепер Олександр Гатіятуллін керує ГО "Україна без тортур”. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Волонтери "України без тортур" моніторять усі місця несвободи, щоб попередити жорстоке поводження з людьми
"Непроханим гостем" називають 45-річного киянина Олександра Гатіятулліна. Без будь-якого попередження він може зайти до виправних колоній, дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних закладів. Та перевірити, в яких умовах там утримують людей. Нині оглядає камери тимчасового утримання у Голосіївському управлінні Національної поліції в Києві.
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