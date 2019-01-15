Спершу бив, тепер захищає: тюрми та інтернати без катувань (відео)

#LocalHeroes: борець проти катувань у тюрмах та інтернатах (17.01.2019)

У 90-х він працював слідчим карного розшуку і сам "вибивав" свідчення з людей. Згодом опинився за ґратами, і знущалися вже над ним. Врешті Олександр Гатіятуллін докорінно змінив своє життя і тепер керує ГО "Україна без тортур”. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.