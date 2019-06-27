Спека в Європі: у Франції температура перевищила 45 градусів

Одразу кілька країн Західної Європи потерпають від нестерпної спеки, викликану антициклоном. У п'ятницю, 28 червня, у Франції з інтервалом у кілька годин було зафіксовано два абсолютних температурних рекорди. Спочатку метеорологи повідомляли про абсолютний температурний рекорд в 44,3 градуса, зафіксований у місті Карпентра, розташованому на півдні Франції, передає агенція новин AFP.

Цей показник на 0,2 градуса перевищував температурний рекорд, зафіксований у серпні 2003 року так само на півдні країни. Як повідомлялося, напередодні в Франції було зафіксовано дотеперішній температурний максимум червня.

45 градусів за Цельсієм

Однак вже за кілька годин в муніципалітеті Вільв'єй стовпчик термометрів сягнув позначки 45,1 градуса за Цельсієм. Таким чином уперше за всю історію спостережень у Франції зафіксували температуру повітря вище 45 градусів за Цельсієм, запевняють синоптики. Нинішній рекорд зафіксували близько 15:00 за місцевим часом, йдеться в повідомленні метеослужби.

Рятуючись від жароти, населення південних регіонів країни намагається не виходити з дому після опівдня. Так само вперше за всю історію одразу в чотирьох південних департаментів Франції оголошено найвищий ступінь небезпеки через екстремальні температури.

Іспанія горить та спливає потом

Ще гірша ситуація зі спекою у сусідній Іспанії. Тут теж кілька днів поспіль спостерігають температуру повітря вище 40 градусів за Цельсієм. Влада нарахувала вже два випадки смерті через тепловий удар.

Крім того, в Каталонії спека вкупі з сильними поривами вітру спровокувала масштабні лісові пожежі. Повідомляється, що полум'ям знищено вже понад 6,5 тисячі гектар лісу. Влада евакуювала сотні людей, у тому числі й громадян Великобританії та Німеччини. У північно-східній частині Іспанії оголошено найвищий ступінь небезпеки.

У Німеччині рекордна червнева спека Мюнхен Цього тижня в Німеччину прийшла спека, яка вже побила червневі історичні рекорди. У середу, 26 червня, одразу в двох місцях - в землях Бранденбург і Саксонія - стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. Попередній червневий рекорд в Німеччині протримався понад 70 років. Він був встановлений у 1947 році. Тоді йшлося про 38,5 градуса. Ось так від спеки рятуються зараз в Мюнхені (фото).

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