Спека в Європі: у Франції температура перевищила 45 градусів

Одразу кілька країн Західної Європи потерпають від нестерпної спеки, викликану антициклоном. У п'ятницю, 28 червня, у Франції з інтервалом у кілька годин було зафіксовано два абсолютних температурних рекорди. Спочатку метеорологи повідомляли про абсолютний температурний рекорд в 44,3 градуса, зафіксований у місті Карпентра, розташованому на півдні Франції, передає агенція новин AFP.
Цей показник на 0,2 градуса перевищував температурний рекорд, зафіксований у серпні 2003 року так само на півдні країни. Як повідомлялося, напередодні в Франції було зафіксовано дотеперішній температурний максимум червня.
45 градусів за Цельсієм
Однак вже за кілька годин в муніципалітеті Вільв'єй стовпчик термометрів сягнув позначки 45,1 градуса за Цельсієм. Таким чином уперше за всю історію спостережень у Франції зафіксували температуру повітря вище 45 градусів за Цельсієм, запевняють синоптики. Нинішній рекорд зафіксували близько 15:00 за місцевим часом, йдеться в повідомленні метеослужби.
Рятуючись від жароти, населення південних регіонів країни намагається не виходити з дому після опівдня. Так само вперше за всю історію одразу в чотирьох південних департаментів Франції оголошено найвищий ступінь небезпеки через екстремальні температури.
Іспанія горить та спливає потом
Ще гірша ситуація зі спекою у сусідній Іспанії. Тут теж кілька днів поспіль спостерігають температуру повітря вище 40 градусів за Цельсієм. Влада нарахувала вже два випадки смерті через тепловий удар.
Крім того, в Каталонії спека вкупі з сильними поривами вітру спровокувала масштабні лісові пожежі. Повідомляється, що полум'ям знищено вже понад 6,5 тисячі гектар лісу. Влада евакуювала сотні людей, у тому числі й громадян Великобританії та Німеччини. У північно-східній частині Іспанії оголошено найвищий ступінь небезпеки.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Мюнхен
Цього тижня в Німеччину прийшла спека, яка вже побила червневі історичні рекорди. У середу, 26 червня, одразу в двох місцях - в землях Бранденбург і Саксонія - стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. Попередній червневий рекорд в Німеччині протримався понад 70 років. Він був встановлений у 1947 році. Тоді йшлося про 38,5 градуса. Ось так від спеки рятуються зараз в Мюнхені (фото).
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У Німеччині рекордна червнева спека
Брокен
Абсолютний рекорд для Німеччини був встановлений у 2015 році і становить 40,3 градуса. Аби врятуватися від спеки, можна податися куди-небудь в гори, де нинішня погода переноситься легше - наприклад, на гору Брокен в регіоні Гарц.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
Подивимося, як виглядає Німеччина цими днями, і як рятуються від спеки німці, але почнімо... зі слона, що приймає освіжаючий душ в Берліні. До речі, якщо вже почали в зоопарку...
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У Німеччині рекордна червнева спека
Гамбург
Таку спекотну погоду німці називають "мавпячою спекою" (Affenhitze). Виник цей вислів, імовірно, близько сотні років тому в Берлінському зоопарку, де в павільйоні для мавп дуже часто було нестерпно спекотно. Однак ця фотографія зроблена в Гамбурзі, де живе, імовірно, найстаріший орангутанг у світі - 58-річна Белла. Нинішню погоду, судячи з усього, вона переносить нормально.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Ганновер
Сурикатів в зоопарку Ганновера в ці спекотні дні частують фруктовим морозивом.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Зондерсгаузен
Якщо є вільний час, чимало людей воліють рятуватися від спеки в тіні біля озер, ставків та річок - наприклад, в Зондерсгаузені, що в федеральній землі Тюрингія.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Ганновер
Один із басейнів в Ганновері. Місця поки що вистачає всім охочим.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Цешдорф
Водним процедурам раді всі! Ця фотографія зроблена поблизу бранденбурзького Цешдорфа.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Мюнхен
Тепер знову заглянемо в баварську столицю - в один з мюнхенських басейнів. Спека і стрибки в воду - дуже навіть приємне поєднання.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Нижня Саксонія
Надувний човен та човняр, який прохолоджується на річці Лайне в Нижній Саксонії.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Дюссельдорф
В Дюссельдорфі - також спека.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Гессен
Одне з пшеничних полів в Німеччині. Німецькі фермери прогнозують, що нинішня спека може призвести до зниження врожайності зерна.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
В очікуванні заходу сонця після спекотного дня в Берліні на пагорбі Драхенберг.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
Ті ж локації, але під час сходу сонця і початку чергового спекотного дня, що виснажує.
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У Німеччині рекордна червнева спека
Едерзе
А завершимо нашу добірку в Гессені - на озері Едерзе. Хорошої усім погоди та гарного настрою!
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Пережити спекотний день в офісі
Спекотний час
Далеко не у кожному німецькому офісі є кондиціонер. Однак якщо температура на вулиці перевищує 26 градусів, керівник повинен потурбуватися про створення нормальних умов для праці - цього вимагає німецьке законодавство.
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Пережити спекотний день в офісі
Захист від сонця
Адвокати, що займаються німецьким трудовим правом, стверджують, що ще донедавна ні працедавець, ні працівник не знали, яких заходів вжити, коли на вулиці спека. Сьогодні ж чітко визначено, що в офісі обов'язково мають бути жалюзі чи маркіза. У тридцятиградусну спеку приміщення повинні провітрюватися до приходу співробітників у офіс.
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Пережити спекотний день в офісі
Рух повітря
Розраховувати на встановлення кондиціонера можуть не всі працівники, зате придбання вентилятора - без питань. Право на це є у всіх співробітників. А от піти додому через спеку без дозволу керівництва не може жоден працівник. Відповідно до німецького законодавства, керівництво не зобов'язане звільняти від роботи через високу температуру повітря.
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Пережити спекотний день в офісі
Вода
У найспекотніші дні, коли температура у приміщенні наближається до температури зовні, зростає необхідність пити вчасно. Забезпечити безплатною водою співробітників, до того ж, у достатній кількості, також належить до обов'язків керівництва, якщо інші заходи зі зниження температури в офісі не дають бажаних результатів.
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Пережити спекотний день в офісі
Дрес-код
За умови, що температура повітря перевищила 30 градусів, дозволяється порушувати навіть найсуворіший діловий дрес-код. Звісно, в розумних межах, вважають експерти Німецького товариства Кнігге. Можна зняти піджак та краватку, змінити довгий рукав сорочки на короткий. Однак не варто плутати офіс з пляжем: шорти, надто відкриті плаття та міні-спідниці навіть у найжаркішу погоду не є доречними.
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Пережити спекотний день в офісі
Фрукти та морозиво
Полегшити трудові будні та справитися з екстремальними температурами допоможе легка та холодна їжа. Зокрема, фрукти чи салати. Безсумнівними фаворитами офісних працівників у Німеччині у спекотну погоду вважаються банани і... морозиво!
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Пережити спекотний день в офісі
Група ризику
Якщо на підприємстві є лікар, він повинен звернути увагу керівництва на тих працівників, що відносяться до групи ризику. Особливої уваги заслуговують вагітні, матері з грудними дітьми і колеги, що страждають від хронічних захворювань. Вони можуть розраховувати на скорочення робочого дня або звільнення від роботи через спеку.
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Пережити спекотний день в офісі
Прохолода
Пакет з льодом, схований під столом, охолоджує ноги швидко та ефективно. Цією порадою можуть скористатися й самі керівники, якщо вони не можуть залишити офіс за жодних обставин.
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Пережити спекотний день в офісі
Вранці раніше
Федеральне відомство із захисту праці рекомендує німецьким співробітникам змінити робочий графік у спекотні дні та посунути його на раніший час. Наприклад, дозволити працівникам починати роботу годин у шість ранку, а якщо дозволяють умови та характер діяльності - і зовсім дозволити їм лишитися вдома і працювати у віддаленому режимі.
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Пережити спекотний день в офісі
Дома з дітьми - за свій рахунок!
У Німеччині канікули у дітей тривають не все літо. В період занять, якщо зранку на вулиці уже 26 градусів у тіні, уроки до обіду скасують, а дітей через спеку відправлять додому. Їх батьки мають право відпроситися з роботи, оскільки діти залишилися без нагляду. Однак зробити це вони можуть лише за свій рахунок. До того ж, обов'язково довести до відома керівництво.
Автор: Інґа Ваґнер, Арсен Гоян