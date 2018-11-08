 Спалах насилля у в’язницях Бразилії: щонайменше 55 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

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Новини

Спалах насилля у в’язницях Бразилії: щонайменше 55 загиблих

У чотирьох в’язницях на півночі Бразилії вже кілька днів тривають криваві сутички. Відомо про 55 жертв.

Бразилія, в'язниця

Родичі в'язнів перед однією з пенітенціарних установ неподалік міста Манаус

Щонайменше 55 в'язнів загинули внаслідок спалаху насилля в чотирьох в'язницях на півночі Бразилії. Усі пенітенціарні установи, про які йдеться, розташовані у штаті Амазонія.

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Двоє підлітків відкрили вогонь у початковій школі в бразильському місті Сузано. Вони застрелили щонайменше вісім осіб, включаючи шістьох дітей, а потім наклали на себе руки. (13.03.2019)

Новообраний губернатор бразильського Ріо-де-Жанейро Вілсон Вітцель хоче дати поліції штату карт-бланш на відстріл злочинців. Такі ідеї - в ключі політики обраного президента країни Жаіра Болсонару. (16.11.2018)

Чоловік відкрив стрілянину у соборі у бразильському місті Кампінас. Він вбив чотирьох людей та застрелився під час поліцейської операції. Його мотиви поки не встановлені. (12.12.2018)

Правоохоронці штату знайшли в понеділок, 27 травня, щонайменше 40 трупів із ознаками смерті шляхом задушення. Ще 15 в'язнів загинули 26 травня в одній із в'язниць неподалік міста Манаус - столиці Амазонії. Таким чином, насильницькі сутички тривають уже кілька днів, передає інформагенція AFP.

Втручання військової поліції дозволило уникнути ще більшої кількості жертв, заявили у одній із пенітенціарних установ. Влада штату пообіцяла збільшити кількість правоохоронців, які мають покласти край сутичкам.

У в'язницях Бразилії регулярно зчиняються криваві бунти з десятками жертв.Так, у січні 2017 року в пенітенціарній установі Анісіо Жобім під час бунту загинули 56 людей. Члени банд, які ворогують між собою, билися майже 20 годин. 184 в'язні втекли.

Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю ув'язнених, пише AFP. Станом на червень 2016 року у в'язницях країни перебували понад 726 тисяч осіб. Це приблизно удвічі більше, ніж кількість місць у пенітенціарних установах.

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