Спалах насилля у в’язницях Бразилії: щонайменше 55 загиблих

Щонайменше 55 в'язнів загинули внаслідок спалаху насилля в чотирьох в'язницях на півночі Бразилії. Усі пенітенціарні установи, про які йдеться, розташовані у штаті Амазонія.

Правоохоронці штату знайшли в понеділок, 27 травня, щонайменше 40 трупів із ознаками смерті шляхом задушення. Ще 15 в'язнів загинули 26 травня в одній із в'язниць неподалік міста Манаус - столиці Амазонії. Таким чином, насильницькі сутички тривають уже кілька днів, передає інформагенція AFP.

Втручання військової поліції дозволило уникнути ще більшої кількості жертв, заявили у одній із пенітенціарних установ. Влада штату пообіцяла збільшити кількість правоохоронців, які мають покласти край сутичкам.

У в'язницях Бразилії регулярно зчиняються криваві бунти з десятками жертв.Так, у січні 2017 року в пенітенціарній установі Анісіо Жобім під час бунту загинули 56 людей. Члени банд, які ворогують між собою, билися майже 20 годин. 184 в'язні втекли.

Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю ув'язнених, пише AFP. Станом на червень 2016 року у в'язницях країни перебували понад 726 тисяч осіб. Це приблизно удвічі більше, ніж кількість місць у пенітенціарних установах.