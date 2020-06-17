Спалах коронавірусу на бійні у ФРН: понад 1000 заражених

Кількість співробітників бійні Tönnies у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, у яких виявлено коронавірус SARS-CoV-2, зросла до щонайменше 1029 осіб. Про це в суботу, 20 червня, повідомила місцева влада округу Гютерсло.

За словами глави округу Свена-Ґеорґа Аденауера (Sven-Georg Adenauer), при цьому серед населення округу не зафіксовано значного поширення коронавірусу. Поки що на підприємстві проведено понад 3000 тестів на коронавірус, тестування триває. Загалом перевірку мають пройти всі приблизно 6500 співробітників бійні Tönnies.

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У суботу місцева влада вирішила призупинити роботу бійні на наступні 14 днів через спалах хвороби. До цього частина працівників м'ясопереробного підприємства перебували на так званому "робочому карантині" - тобто вони могли пересуватися лише між місцем проживання та бійнею.

Нагадаємо, що в травні спалах коронавірусу був зафіксований на м'ясокомбінаті компанії Westfleisch, розташованому на заході Німеччини в окрузі Кесфельд. Причиною спалаху захворювання, за припущенням міністр охорони здоров'я федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann), могло стати те, що в Кесфельді, як і в усьому регіоні, на м'ясокомбінатах працюють багато вихідців з таких країн, як Румунія і Болгарія, які зазвичай проживають групами.