 Спалах коронавірусу на бійні у ФРН: понад 1000 заражених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Спалах коронавірусу на бійні у ФРН: понад 1000 заражених

На бійні Tönnies у землі Північний Рейн-Вестфалія, що є однією з найбільших в Європі, виявлено вже понад тисяча заражених на коронавірус працівників. Підприємство призупинило роботу на два тижні.

На бійні Tönnies зафіксовано найбільший у землі Північний Рейн-Вестфалія спалах коронавірусу

На бійні Tönnies зафіксовано найбільший у землі Північний Рейн-Вестфалія спалах коронавірусу

Кількість співробітників бійні Tönnies у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, у яких виявлено коронавірус SARS-CoV-2, зросла до щонайменше 1029 осіб. Про це в суботу, 20 червня, повідомила місцева влада округу Гютерсло.

За словами глави округу Свена-Ґеорґа Аденауера (Sven-Georg Adenauer), при цьому серед населення округу не зафіксовано значного поширення коронавірусу. Поки що на підприємстві проведено понад 3000 тестів на коронавірус, тестування триває. Загалом перевірку мають пройти всі приблизно 6500 співробітників бійні Tönnies.

Читайте також: У Німеччині дали дозвіл фірмі CureVac на клінічні випробування вакцини проти COVID-19

У суботу місцева влада вирішила призупинити роботу бійні на наступні 14 днів через спалах хвороби. До цього частина працівників м'ясопереробного підприємства перебували на так званому "робочому карантині" - тобто вони могли пересуватися лише між місцем проживання та бійнею. 

Нагадаємо, що в травні спалах коронавірусу був зафіксований на м'ясокомбінаті компанії Westfleisch, розташованому на заході Німеччини в окрузі Кесфельд. Причиною спалаху захворювання, за припущенням міністр охорони здоров'я федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann), могло стати те, що в Кесфельді, як і в усьому регіоні, на м'ясокомбінатах працюють багато вихідців з таких країн, як Румунія і Болгарія, які зазвичай проживають групами. 

Дивитись відео 01:24

Диво-ліки проти коронавірусу? (17.06.2020)

DW.COM

Меркель закликала жителів ФРН використовувати додаток для протидії пандемії

Широке використання мобільного застосунку для протидії коронавірусу допоможе тримати поширення хвороби під контролем, переконана канцлерка ФРН. Вона закликала громадян активніше користуватися додатком. (20.06.2020)  

Коронавірус в Україні: 841 новий випадок за добу

Упродовж останньої доби в Україні зафіксували 841 новий випадок зараження коронавірусом, дев'ять людей з SARS-CoV-2 померли. Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області. (20.06.2020)  

Також за темою

Deutschland | Rund 400 Corona-Infektionen in Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück

Спалах коронавірусу на бійні на заході Німеччини 17.06.2020

На одній з найбільших в Європі боєнь, що у Північному Рейні-Вестфалії, зареєстровано понад 400 випадків зараження коронавірусом.

Würzburg | Frau mit Mundschutz guckt auf Ihr Handy

У ФРН з 16 червня запустять додаток для протидії пандемії коронавірусу 14.06.2020

Спеціальний безкоштовний додаток має попереджати користувачів у ФРН про спілкування з людьми, котрі заразилися коронавірусом. Використовувати мобільний застосунок можна буде добровільно, запевняють розробники й урядовці.

Corona-Lockerungen in Europa

Пандемія COVID-19: як у Європі пом'якшують карантин 05.05.2020

Карантин та обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу залишили без роботи мільйони людей і сповільнили економіку. Тепер у багатьох країнах Європи послаблюють карантин. Деталі - в огляді DW.

Реклама

Докладно

Оприлюднення британськими вченими попередніх результатів досліждення терапії важких пацієнтів з COVID-19 стало справжньою сенсацією

COVID-19: хайп навколо дексаметазону

За даними британських вчених, протизапальний засіб дексаметазон зменшує смертність серед важких пацієнтів з COVID-19.  

За деякими прогнозами, електроніка може подорожчати на 5 відсотків (фотоілюстрація)

Чому в Україні подорожчають смартфони та папір?

Це наслідок ухвалення змін до закону про управління майновими правами правовласників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  