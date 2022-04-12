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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціологія".
Соціологія - наука, яка вивчає та досліджує процеси в суспільстві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.