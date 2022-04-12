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Соціологія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціологія".

Соціологія - наука, яка вивчає та досліджує процеси в суспільстві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу

Переважна більшість фінів бачать у Росії військову загрозу 12.04.2022

Більшість фінів вважають, що Кремль несе загрозу. Очікується, що вже в травні-червні Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО.
Майже половина українців розділилася з сім'єю через війну - опитування

Майже половина українців розділилася з сім'єю через війну - опитування 23.03.2022

За даними опитування соціологічної компанії "Рейтинг", 44 відсоткам українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю через війну, яку веде Росія.
Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер

Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер 04.03.2022

Вторгнення Росії в Україну призвело до серйозних змін у зовнішній політиці та політиці безпеки ФРН. Більшість німців зміни підтримують і виступають за сильнішу армію.

Підтримка вступу України до НАТО та ЄС найвища з 2014 року - опитування

Підтримка вступу України до НАТО та ЄС найвища з 2014 року - опитування 17.02.2022

За даними опитування групи "Рейтинг", 62 відсотки українців виступають за інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу, що є найбільшим показником з 2014 року. За вступ до ЄС - 68 відсотків респондентів.
Більшість українців виступають за перегляд мінських угод - соціологія

Більшість українців виступають за перегляд мінських угод - соціологія 16.02.2022

За даними групи "Рейтинг", 63 відсотки опитаних підтримують перегляд мінських домовленостей та підписання нових. Водночас лише 11 відсотків опитаних вважають, що Україна має виконати їх.
Опитування: Європейська солідарність випередила б Слугу народу на виборах

Опитування: "Європейська солідарність" випередила б "Слугу народу" на виборах 16.02.2022

Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
КМІС: В Україні зростає готовність до збройного опору в разі вторгнення РФ

КМІС: В Україні зростає готовність до збройного опору в разі вторгнення РФ 15.02.2022

За результатами соціологічного опитування, готовність українців чинити опір збройній інтервенції РФ зросла з грудня на сім відсотків до 57. Взяти до рук зброю готові 37 відсотків опитаних.
Українці входять до топ-10 найнещасніших націй - соціологи

Українці входять до топ-10 найнещасніших націй - соціологи 03.02.2022

За даними міжнародного опитування Gallup, українці входять до десяти найнещасніших націй серед 44 країн, де проводилось соціологічне дослідження.

Сприйняття українцями загрози вторгнення з боку РФ. Що говорить соціологія?

Сприйняття українцями загрози вторгнення з боку РФ. Що говорить соціологія? 26.01.2022

Київський міжнародний інститут соціології опитав українців щодо того, як вони сприймають скупчення російських військ на кордоні з Україною. DW про результати опитування.
Українці найбільше довіряють армії, найменше - російським ЗМІ

Українці найбільше довіряють армії, найменше - російським ЗМІ 26.01.2022

Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися армія, волонтери, звичайні люди і церква. Про це свідчить опитування КМІС.
Вперше за 12 років протестувати готові менше третини українців - опитування

Вперше за 12 років протестувати готові менше третини українців - опитування 13.01.2022

Дві треті українців не готові брати участь в будь-яких акціях протесту, свідчить соціологічне опитування КМІС. Це найвищий показник з 2009 року.
Більшість німців вбачають у ЄС посередника між Москвою та Києвом

Більшість німців вбачають у ЄС посередника між Москвою та Києвом 07.01.2022

65 відсотків опитаних у ФРН вважають, що країни Європи повинні активніше виступати посередниками в російсько-українському конфлікті. З посиленням санкцій щодо РФ згодні 47 відсотків.
Зеленський очолив рейтинги політика року та розчарування року

Зеленський очолив рейтинги "політика року" та "розчарування року" 29.12.2021

Президента України Володимира Зеленського більшість опитаних соціологами громадян назвали як "політиком року", так і "розчаруванням року". Ці рейтинги глава держави очолює другий рік поспіль.

У президентському рейтингу не політиків лідирує Гордон і Портников - опитування

У президентському рейтингу не політиків лідирує Гордон і Портников - опитування 28.12.2021

За результатами соціологічного опитування, журналісти Гордон, Портников і Мосейчук мали би найвищу підтримку на виборах президента України, якби у них не брали участі політики.

Більшість українців вважають Зеленського олігархом - опитування

Більшість українців вважають Зеленського олігархом - опитування 24.12.2021

55 відсотків опитаних соціологами Центру Разумкова вважають президента Володимира Зеленського олігархом. Найчастіше олігархами називають Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова.
Кожен третій українець готовий зі зброєю протистояти агресії РФ - соціологія

Кожен третій українець готовий зі зброєю протистояти агресії РФ - соціологія 17.12.2021

Так чи інаке опиратися російській агресії готові половина українців, свідчать результати соціологічного опитування. Менша частина респондентів навпаки збираються виїхати в безпечніше місце.
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