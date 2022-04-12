Соціологія

Підтримка вступу України до НАТО та ЄС найвища з 2014 року - опитування

За даними опитування групи "Рейтинг", 62 відсотки українців виступають за інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу, що є найбільшим показником з 2014 року. За вступ до ЄС - 68 відсотків респондентів.