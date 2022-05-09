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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СДПН".
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вважається найстарішою партією країни. Своїм корінням вона сягає в робітничий рух другої половини ХІХ століття. СДПН існувала під цією назвою ще за Веймарської республіки. Її, як й інші партії, заборонили під час панування націонал-соціалістів, багато її членів знайшли свою смерть у концтаборах. Після Другої світової війни партію розривали ідеологічні суперечки. У своїй Ґодесберзькій програмі СДПН 1959 року ухвалила рішення ідеологічно та змістовно еволюціонувати від соціалістичної робітничої до суто соціал-демократичної і в такий спосіб привабливішої для ширшого кола громадян всенародної партії. За кількістю членів СДПН є найбільшою партією в Німеччині. Соціал-демократами були такі канцлери Німеччини як Віллі Брандт, Гельмут Шмідт, або ж Ґергард Шредер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Депутат Бундестагу Міхаель Рот, який очолює комітет із закордонних справ, відкидає можливість переговорів між Росією та Заходом про вступ України до НАТО. Натомість він не радить категорично відкидати пропозиції Москви.