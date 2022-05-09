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„Соціал-демократична партія Німеччини“ (СДПН)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СДПН".

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вважається найстарішою партією країни. Своїм корінням вона сягає в робітничий рух другої половини ХІХ століття. СДПН існувала під цією назвою ще за Веймарської республіки. Її, як й інші партії, заборонили під час панування націонал-соціалістів, багато її членів знайшли свою смерть у концтаборах. Після Другої світової війни партію розривали ідеологічні суперечки. У своїй Ґодесберзькій програмі СДПН 1959 року ухвалила рішення ідеологічно та змістовно еволюціонувати від соціалістичної робітничої до суто соціал-демократичної і в такий спосіб привабливішої для ширшого кола громадян всенародної партії. За кількістю членів СДПН є найбільшою партією в Німеччині. Соціал-демократами були такі канцлери Німеччини як Віллі Брандт, Гельмут Шмідт, або ж Ґергард Шредер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні 09.05.2022

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.
Посол Мельник, канцлер Шольц і ображена ковбаса

Посол Мельник, канцлер Шольц і "ображена ковбаса" 04.05.2022

Образливі слова посла України в Берліні Мельника на адресу канцлера Шольца викликали дискусію в Німеччині. Тим часом Шольц втрачає популярність серед німців. Натомість рейтинг віцеканцлера Габека зростає.
Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування

Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування 30.04.2022

Через тривалі ділові зв'язки ексканцлера Німеччини з Росією неможливо, щоб його офіс утримували на кошти німецьких платників податків, підкреслив Крістіан Лінднер.
Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у Роснефть

Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у "Роснефть" 23.04.2022

Ґергард Шредер є головою ради директорів російського концерну "Роснефть" і станом на 60-й день війни РФ проти України не відмовився від цієї посади.

Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна

Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна 11.04.2022

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот розповів в інтерв'ю DW про те, чи відмовиться ФРН від газу з РФ і чи поставлятимуть зброю Україні.

Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі

Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі 28.03.2022

За попередніми результатами, переможницею на виборах до ландтагу федеральної землі Саар стала СДПН. Вона обходить ХДС, який очолював уряд регіону з 1999 року.
Лідер правлячої партії Німеччини: Україна має стати членом ЄС

Лідер правлячої партії Німеччини: Україна має стати членом ЄС 26.03.2022

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль підтримує приєднання України до Європейського Союзу. Водночас думку про необхідність газового ембарго проти Росії політик не поділяє.
Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН

Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН 06.03.2022

Майже три чверті респондентів вважають, що Шредера потрібно виключити із партії СДПН за близькість до Путіна. Приблизно стільки ж впевнені, що його слід позбавити пенсії, якщо він не відмовиться від посад у РФ.
Німецькі соціал-демократи вимагають від Шредера піти з усіх посад у держкомпаніях РФ

Німецькі соціал-демократи вимагають від Шредера піти з усіх посад у держкомпаніях РФ 03.03.2022

У лавах Соціал-демократичної партії Німеччини немає нікого, хто схвалює чи виправдовує дії колишнього канцлера Ґергарда Шредера, заявив співголова партії.
У партії німецького канцлера Шольца визначилися із позицією щодо України

У партії німецького канцлера Шольца визначилися із позицією щодо України 01.02.2022

На розширеному засіданні керівництва німецькі соціал-демократи обговорили єдину позицію щодо конфлікту навколо України. В партії підтримали нинішній курс канцлера Олафа Шольца.
Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна

Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна 01.02.2022

Ґергард Шредер говорить одне, Зіґмар Ґабріель - інше, а канцлер Олаф Шольц взагалі темнить. Серед соціал-демократів досі панувало різноголосся стосовно Кремля. Якою буде єдина позиція СДПН?

Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю 21.01.2022

Заборона поставок зброї до кризових регіонів прописана в коаліційній угоді нинішнього німецького уряду. Утім, останнім часом навіть всередині коаліції лунає дедалі більше закликів переглянути цю позицію.

Голова комітету Бундестагу: Україна в НАТО - не тема переговорів з Росією

Голова комітету Бундестагу: Україна в НАТО - не тема переговорів з Росією 10.01.2022

Депутат Бундестагу Міхаель Рот, який очолює комітет із закордонних справ, відкидає можливість переговорів між Росією та Заходом про вступ України до НАТО. Натомість він не радить категорично відкидати пропозиції Москви.
У ФРН генсек правлячої партії закликав не змішувати ПП-2 з політикою

У ФРН генсек правлячої партії закликав не змішувати "ПП-2" з політикою 09.01.2022

"Північний потік-2" майже підключений до мережі. На певному етапі в дискусіях щодо нього "потрібен мир" із політичного та правового погляду, заявив Кевін Кюнерт.
У німецькій урядовій коаліції сперечаються щодо Північного потоку-2

У німецькій урядовій коаліції сперечаються щодо "Північного потоку-2" 22.12.2021

Між правлячими партіями у Німеччині посилюються суперечності щодо подальшої долі "Північного потоку-2". У разі нового витка агресії Росії проти України Зелені вимагають зупинити газогін, а в СДПН проєкт захищають.

Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії

Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії 11.12.2021

Співголовами СДПН на з'їзді партії обрали Ларса Клінґбайля та Саскію Ескен. Також новим генеральним секретарем партії обрано Кевіна Кюнерта.
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