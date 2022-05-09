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Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вважається найстарішою партією країни. Своїм корінням вона сягає в робітничий рух другої половини ХІХ століття. СДПН існувала під цією назвою ще за Веймарської республіки. Її, як й інші партії, заборонили під час панування націонал-соціалістів, багато її членів знайшли свою смерть у концтаборах. Після Другої світової війни партію розривали ідеологічні суперечки. У своїй Ґодесберзькій програмі СДПН 1959 року ухвалила рішення ідеологічно та змістовно еволюціонувати від соціалістичної робітничої до суто соціал-демократичної і в такий спосіб привабливішої для ширшого кола громадян всенародної партії. За кількістю членів СДПН є найбільшою партією в Німеччині. Соціал-демократами були такі канцлери Німеччини як Віллі Брандт, Гельмут Шмідт, або ж Ґергард Шредер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.