 Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів

Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів через низьку популярність та можливий витік даних.

Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів

Інтернет-гігант Google у понеділок, 8 жовтня, оголосив про свій намір закрити соціальну мережу Google+. Як повідомив у блозі віце-президент компанії Бен Сміт, внутрішній аудит знайшов у платформі прогалину, яка могла призвести до витоку даних з півмільйона екаунтів.

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Каліфорнієць звинувачує Google у порушенні приватності через те, що сервіси інтернет-гіганта продовжували відслідковувати геолокацію навіть після відключення відповідних налаштувань. (21.08.2018)

Google має сплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда євро за перешкоджання конкуренції, оголосили в Єврокомісії. Інтернет-компанії також дали 90 днів, щоб виправити ситуацію. (18.07.2018)

"Баг" було знайдено ще в березні 2018 року, проте компанія не знайшла доказів того, що хтось міг скористатися з особистих даних користувачів. До цих даних належать ім'я, імейл, професія, стать та вік, але не повідомлення чи номери телефонів, зазначають у Google.

У своєму блозі Сміт також визнав, що попри всі зусилля інженерів компанії Google+ так і не став популярною соцмережею. "90 відсотків сеансів користувачів Google+ тривають менше п'яти секунд", - написав віце-президент.

Соціальну мережу закриють для користувачів після десятимісячного перехідного періоду - в серпні 2019 року. Google+, однак, залишиться доступним як внутрішня мережева опція для організацій, які купують пакет для офісної роботи Google G Suite.

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