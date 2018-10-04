Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів

Інтернет-гігант Google у понеділок, 8 жовтня, оголосив про свій намір закрити соціальну мережу Google+. Як повідомив у блозі віце-президент компанії Бен Сміт, внутрішній аудит знайшов у платформі прогалину, яка могла призвести до витоку даних з півмільйона екаунтів.

"Баг" було знайдено ще в березні 2018 року, проте компанія не знайшла доказів того, що хтось міг скористатися з особистих даних користувачів. До цих даних належать ім'я, імейл, професія, стать та вік, але не повідомлення чи номери телефонів, зазначають у Google.

У своєму блозі Сміт також визнав, що попри всі зусилля інженерів компанії Google+ так і не став популярною соцмережею. "90 відсотків сеансів користувачів Google+ тривають менше п'яти секунд", - написав віце-президент.

Соціальну мережу закриють для користувачів після десятимісячного перехідного періоду - в серпні 2019 року. Google+, однак, залишиться доступним як внутрішня мережева опція для організацій, які купують пакет для офісної роботи Google G Suite.