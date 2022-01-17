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Соціальна нерівність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальна нерівність".

Під соціальною нерівністю розуміють нерівномірний розподіл матеріальних та нематеріальних ресурсів у суспільстві. Внаслідок такого нерівномірного розподіли різні члени суспільства мають також різні можливості в користуванні ресурсами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження 17.01.2022

Впродовж півтора року пандемії COVID-19 у світі найбагатші люди більше ніж удвічі збільшили свої статки. Наприклад, найбагатша людина світу Ілон Маск збільшив свої статки на тисячу відсотків.
Статки всіх мільярдерів є більшими за статки 60 відсотків населення Землі - Oxfam

Статки всіх мільярдерів є більшими за статки 60 відсотків населення Землі - Oxfam 20.01.2020

У світі укорінилася глобальна нерівність, йдеться у доповіді Oxfam. Найбільше від цього страждають жінки, які виконують багато неоплачуваної роботи.
Звіт: Прірва між найбагатшими та найбіднішими зростає

Звіт: Прірва між найбагатшими та найбіднішими зростає 21.01.2019

За минулий рік найбагатші люди планети розбагатіли в середньому на 12 відсотків. Натомість незаможні прошарки зазнали втрат, стверджується у звіті Oxfam.
Чи небезпечна прірва між багатими й бідними для світової економіки

Чи небезпечна прірва між багатими й бідними для світової економіки 16.04.2018

Розрив між багатими та бідними в багатьох країнах світу збільшується. Економісти останнім часом все більше досліджують наслідки цього процесу. Серед них і МВФ, що проводить цими днями весняну конференцію у Вашингтоні.
У Німеччині кожна п'ята дитина живе в бідності - дослідження

У Німеччині кожна п'ята дитина живе в бідності - дослідження 23.10.2017

Постійно стикається з бідністю 21 відсоток німецьких дітей, йдеться в дослідженні Фонду Бертельсманна. У фонді вважають, що необхдна зміна соціальної політики в країні, аби діти могли вирватися з бідності.
Дослідження: За рік у Німеччині побільшало бідності серед дітей та літніх людей

Дослідження: За рік у Німеччині побільшало бідності серед дітей та літніх людей 03.08.2017

2016 року в Німеччині стало значно більше дітей та літніх людей, що живуть за межею бідності. Дослідники пояснюють цю тенденцією насамперед великим числом біженців.
Трамп на G20: непоступливість замість консенсусу

Трамп на G20: непоступливість замість консенсусу 09.07.2017

Саміт Великої двадцятки засудив заворушення та напади екстремістів. Проте у питаннях захисту клімату й глобальної торгівлі політики не були такими одностайними.

МВФ хоче від Німеччини більшого оподаткування заможних - ЗМІ

МВФ хоче від Німеччини більшого оподаткування заможних - ЗМІ 10.05.2017

Федеральний уряд ФРН має активніше боротись з нерівністю в країні, вважають у Міжнародному валютному фонді.

Президентські вибори у Франції можуть згуртувати країну

Президентські вибори у Франції можуть згуртувати країну 06.05.2017

Вибори президента у Франції чіткіше окреслили розкол у суспільстві між багатими людьми та тими, хто менш успішний. Але другий тур голосування, який відбудеться 7 травня, може об'єднати їх. Репортаж з Парижа Лізи Луї.

Подружжя Клінтонів заробило понад 25 мільйонів доларів за рік на промовах

Подружжя Клінтонів заробило понад 25 мільйонів доларів за рік на промовах 16.05.2015

Колишній президент США Білл Клітнон та кандидатка на цю посаду на виборах-2016, його дружина Гілларі разом заробили понад 25 мільйонів доларів за близько 100 промов, з якими вони виступили від початку 2014 року.
Бідні та багаті в Україні: нездоланна прірва

Бідні та багаті в Україні: нездоланна прірва 25.12.2012

У новому році влада обіцяє українцям підвищити соціальні стандарти. Для найменш захищених це означає лише кілька додаткових гривень на місяць. Натомість українські багатії збагачуються на мільярди.