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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальна нерівність".
Під соціальною нерівністю розуміють нерівномірний розподіл матеріальних та нематеріальних ресурсів у суспільстві. Внаслідок такого нерівномірного розподіли різні члени суспільства мають також різні можливості в користуванні ресурсами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.