Соціальна нерівність

Подружжя Клінтонів заробило понад 25 мільйонів доларів за рік на промовах

Колишній президент США Білл Клітнон та кандидатка на цю посаду на виборах-2016, його дружина Гілларі разом заробили понад 25 мільйонів доларів за близько 100 промов, з якими вони виступили від початку 2014 року.