Сотні тисяч каталонців вийшли на демонстрацію за незалежність

У Барселоні сотні тисяч осіб, що підтримують відокремлення Каталонії від Іспанії, вийшли на демонстрацію з нагоди національного дня автономії. Учасники акції стали збиратися в центральній частині міста ще з обіду середи, 11 вересня, повідомляє dpa.

Раніше із закликом до громадян підтримати це свято та приєднатися до мітингу звернувся регіональний уряд Каталонії. За оцінками поліції, акцію вийшли близько 600 тисяч осіб. Офіційно захід розпочався о 17:14 годині за місцевим часом.

У такий спосіб каталонці згадують 11 вересня 1714 року. Тоді війська іспанського короля Філіпа V захопили Барселону, внаслідок чого Каталонія втратила самоуправління, котре вона мала до того.

До каталонців звернувся також і голова каталонського уряду Кім Торра. За його словами, незалежність Каталонії зараз перебуває "у центрі політичних дій".

Нагадаємо, політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо відокремлення від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Через проведення цього голосування та спроби проголошення незалежності регіону дехто з тодішніх каталонських посадовців опинився на лаві підсудних у Мадриді. Їм закидають заклики до заколоту та розтрату державних коштів. Нагадаємо, колишній голова уряду регіону Карлес Пучдемон після тих подій утік до Бельгії. Перед судом, однак, постануть деякі представники його уряду. Їм загрожує до 25 років ув'язнення.